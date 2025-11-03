Популярни
Саутгейт не държи отново да бъде треньор

  • 3 ное 2025 | 19:49
  • 459
  • 1
Английският специалист Гарет Саутгейт няма планове да се завърне към треньорската професия във футбола, отбелязвайки, че е невъзможно да се пресъздаде същото "висше призвание", което е чувствал като треньор на националния отбор на Англия. Това каза Саутгейт в интервю пред BBC Radio в отговор на въпрос относно възможността да бъде потърсен от отбори от Висшата лига със свободни мениджърски постове. Той отбеляза, че планира да работи с младите хора в страната, за да противодейства на "отрицателния наратив", който преобладава в обществото.

"Имах едно от най-добрите работни места във футбола, което освен всичко имаше и по-висше призвание, защото беше за моята родина. Това би било много трудно да се повтори другаде. След 37 години във футбола, вече се стремя да откривам и други сфери, където да мога да бъда полезен", коментира бившият английския селекционер.

Гарет Саутгейт беше старши треньор на националния отбор на Англия между септември 2016-а и юли 2024 г., извеждайки страната до полуфинал на Световното първенство в Русия през 2018 г. и до два последователни финала на Европейско - през 2020-а и 2024 г.

