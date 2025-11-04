Популярни
  Ще успее ли Спалети да стабилизира Ювентус в Шампионската лига?

Ще успее ли Спалети да стабилизира Ювентус в Шампионската лига?

  • 4 ное 2025 | 07:30
  • 222
  • 0
Ще успее ли Спалети да стабилизира Ювентус в Шампионската лига?

Ювентус и Спортинг (Лисабон) ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят ще се проведе довечера от 22:00 часа на "Алианц Стейдиъм" в Торино, като главен съдия ще бъде германецът Даниел Зийберт.

Този сблъсък е от изключително значение и за двата отбора предвид амбициите им в най-престижния европейски клубен турнир. Юве е с нов треньор в лицето на Лучано Спалети и ще преследва втора поредна победа под ръководството на опитния специалист.

Ювентус влиза в този мач в колеблива форма в последните си пет срещи. "Бианконерите" записаха две победи и три загуби през този период. Те победиха Кремонезе с 2:1 и Удинезе с 3:1, но преди това допуснаха три последователни поражения - от Лацио с 0:1, от Реал Мадрид с 0:1 в Шампионската лига и от Комо с 0:2.

Спортинг (Лисабон) демонстрира впечатляваща форма, печелейки всичките си пет последни мача. "Лъвовете" победиха Алверка с 2:0 в португалското първенство, същия отбор с 5:1 за Купата на Лигата, Тондела с 3:0, Марсилия с 2:1 в Шампионската лига и Пасош Ферейра с 3:2 за Купата на Португалия.

От началото на сезона в Шампионската лига Спортинг (Лисабон) се представя по-добре от своя съперник. Португалският тим заема 11-то място с 6 точки от 3 изиграни мача, като има голов баланс от 7 вкарани и 4 получени гола. От друга страна, Ювентус се намира в долната част на класирането - на 25-а позиция с едва 2 точки от същия брой мачове. "Старата госпожа" има голова разлика 6:7.

Победа за Спортинг би затвърдила позициите им в горната част на таблицата и би ги приближила до сигурно класиране за елиминационната фаза, докато за Ювентус трите точки са абсолютно наложителни, ако искат да запазят шансовете си за продължаване напред в турнира.

Ювентус разчита на младата си звезда Кенан Йълдъз, който вече има 1 гол и 1 асистенция в Шампионската лига този сезон. Турският талант демонстрира добра форма, особено в мача срещу Борусия (Дортмунд), в който се разписа. Дуото Влахович-Йълдъз се очаква да води атаката на "бианконерите" в този важен двубой.

Спортинг залага на младия Жовани Кенда, който също има 1 гол и 1 асистенция в турнира. Португалският отбор пристига в Торино с пълна самоувереност след серията от пет последователни успеха във всички турнири и ще се опита да продължи победната си серия.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 20 април 2023 г. в четвъртфиналите на Лига Европа. Тогава мачът на стадион "Жозе Алваладе" завърши 1:1, като Адриен Рабио откри резултата за Ювентус, а Маркъс Едуардс изравни от дузпа за Спортинг.

Този резултат беше достатъчен за Ювентус да продължи напред с общ резултат 2:1, след като бяха спечелили първия мач в Торино с 1:0 благодарение на гол на Федерико Гати.

Снимки: Imago

