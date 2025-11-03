Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Председателят на СКЛА Берое Христо Качаров покани всички големи български шампиони по лека атлетика и журналистите да присъстват на ОС на БФЛА

Председателят на СКЛА Берое Христо Качаров покани всички големи български шампиони по лека атлетика и журналистите да присъстват на ОС на БФЛА

  • 3 ное 2025 | 15:45
  • 180
  • 0
Председателят на СКЛА Берое Христо Качаров покани всички големи български шампиони по лека атлетика и журналистите да присъстват на ОС на БФЛА

Председателят на Управителния съвет на СКЛА "Берое" и пълномощник на 46 клуба, подписали искането за свикване на Общото събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) - Христо Качаров, покани всички национални, балкански, европейски, световни и олимпийски шампиони по лека атлетика да присъстват на ОС на БФЛА, което ще се проведе на 8 ноември (събота) от 14:30 часа в София.

Покана на присъствие на събранието по-рано днес изпрати и избраният за председател на централата след предишното ОС на БФЛА през август Георги Павлов.

"Председателят на УС на СКЛА "Берое" Христо Качаров, в качеството си на упълномощено от 46 клуба лице за свикване на Общото събрание на Българската федерация лека атлетика (БФЛА), кани всички национални, балкански, европейски, световни и олимпийски шампиони по лека атлетика да присъстват на Общото събрание на БФЛА, което ще се проведе на 08 ноември 2025 г. (събота) от 14:30 ч. в гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 47, театрална зала „Свети Георги“.

Очакваме събранието да има изключително значение за бъдещето на леката атлетика в България. На него ще бъдат обсъдени и определени основните насоки за развитието на нашия спорт, управлението на федерацията и стратегическите приоритети за предстоящите години. Вашият опит, успехи и авторитет като шампиони са безценни за вземането на решения, които ще определят посоката, в която ще се развива леката атлетика у нас.

Присъствието Ви ще бъде символ на единство, приемственост и отговорност към поколенията млади лекоатлети, които гледат към Вас като към пример и вдъхновение", се казва в поканата, подписана от Христо Качаров.

От СКЛА "Берое" поканиха и всички представители на медиите в България, които проявяват интерес към отразяването на Общото събрание и неговите решения, с молба до 7 ноември (петък) да потвърдят участието си и да изпратят имената на журналистите, които ще присъстват, на адреса за кореспонденция на лекоатлетическия клуб - гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Промишлена - за СКЛА "Берое" или на електронна поща: skla.beroe@gmail.com.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Матата ще преследва още слава в полумаратона на Бостън

Матата ще преследва още слава в полумаратона на Бостън

  • 3 ное 2025 | 14:44
  • 238
  • 0
Сифан Хасан призна, че се страхува от Обири: Тя е звяр

Сифан Хасан призна, че се страхува от Обири: Тя е звяр

  • 3 ное 2025 | 14:37
  • 231
  • 0
Фърдинанд Оманяла: Талантът е пропилян дар без упорит труд

Фърдинанд Оманяла: Талантът е пропилян дар без упорит труд

  • 3 ное 2025 | 14:30
  • 217
  • 0
Японският спринтьор, който бяга по-бързо от Юсейн Болт, разкри следващата си голяма цел

Японският спринтьор, който бяга по-бързо от Юсейн Болт, разкри следващата си голяма цел

  • 3 ное 2025 | 13:15
  • 3756
  • 0
Кипруто коментира наказанието на своя тренировъчен партньор: Мисля, че беше подведен

Кипруто коментира наказанието на своя тренировъчен партньор: Мисля, че беше подведен

  • 3 ное 2025 | 13:01
  • 433
  • 0
Елиуд Кипчоге отхвърли слуховете за оттегляне и обяви нова голяма мисия след 17-ото място в Ню Йорк

Елиуд Кипчоге отхвърли слуховете за оттегляне и обяви нова голяма мисия след 17-ото място в Ню Йорк

  • 3 ное 2025 | 12:49
  • 1388
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 27841
  • 98
Берое 0:0 Локомотив (София), нов пропуск на Делев

Берое 0:0 Локомотив (София), нов пропуск на Делев

  • 3 ное 2025 | 16:30
  • 6268
  • 3
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 6518
  • 2
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 24476
  • 100
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 12136
  • 32
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 5319
  • 11