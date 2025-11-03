Председателят на СКЛА Берое Христо Качаров покани всички големи български шампиони по лека атлетика и журналистите да присъстват на ОС на БФЛА

Председателят на Управителния съвет на СКЛА "Берое" и пълномощник на 46 клуба, подписали искането за свикване на Общото събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) - Христо Качаров, покани всички национални, балкански, европейски, световни и олимпийски шампиони по лека атлетика да присъстват на ОС на БФЛА, което ще се проведе на 8 ноември (събота) от 14:30 часа в София.

Покана на присъствие на събранието по-рано днес изпрати и избраният за председател на централата след предишното ОС на БФЛА през август Георги Павлов.

"Председателят на УС на СКЛА "Берое" Христо Качаров, в качеството си на упълномощено от 46 клуба лице за свикване на Общото събрание на Българската федерация лека атлетика (БФЛА), кани всички национални, балкански, европейски, световни и олимпийски шампиони по лека атлетика да присъстват на Общото събрание на БФЛА, което ще се проведе на 08 ноември 2025 г. (събота) от 14:30 ч. в гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 47, театрална зала „Свети Георги“.

Очакваме събранието да има изключително значение за бъдещето на леката атлетика в България. На него ще бъдат обсъдени и определени основните насоки за развитието на нашия спорт, управлението на федерацията и стратегическите приоритети за предстоящите години. Вашият опит, успехи и авторитет като шампиони са безценни за вземането на решения, които ще определят посоката, в която ще се развива леката атлетика у нас.

Присъствието Ви ще бъде символ на единство, приемственост и отговорност към поколенията млади лекоатлети, които гледат към Вас като към пример и вдъхновение", се казва в поканата, подписана от Христо Качаров.

От СКЛА "Берое" поканиха и всички представители на медиите в България, които проявяват интерес към отразяването на Общото събрание и неговите решения, с молба до 7 ноември (петък) да потвърдят участието си и да изпратят имената на журналистите, които ще присъстват, на адреса за кореспонденция на лекоатлетическия клуб - гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Промишлена - за СКЛА "Берое" или на електронна поща: skla.beroe@gmail.com.