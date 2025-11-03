Популярни
Николай Дишков ще търси четвърта победа през 2025

  • 3 ное 2025 | 15:43
След поредица от впечатляващи победи в професионалния бокс, Николай Дишков отново се качва на ринга на MAX FIGHT, пределно мотивиран да докаже, че е един от най-перспективните български боксьори.

Срещу него застава Богдан Стоилов. Зрителите ще могат да ги видят в боксов мач в категория до 81 килограма от основната карта на MAX FIGHT 63. Галата ще се проведе на 29 ноември в зала „Левски София“ (Garitage Park), а билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim.

24-годишният Дишков е четирикратен републикански шампион, шесткратен сребърен и двукратен бронзов медалист от национални първенства. Бургаският боец от клуб „Победа“ (Черноморец) направи успешен преход от аматьорския към професионалния бокс, записвайки серия от три убедителни победи. Всички те дойдоха на сцената на MAX FIGHT, където Дишков се утвърждава като едно от водещите лица на организацията.

„Мисля, че профи боксът отива повече на стила ми“, посочва състезателят с обратен гард.

Дишков направи професионалния си дебют в началото на 2025 г. На 1 март той впечатли с динамичен и оспорван двубой срещу Алекс Георгиев по време на юбилейното издание на веригата – MAX FIGHT 60. Още в следващото събитие на организацията бургазлията се изправи срещу молдовеца Анджей Санджура и триумфира с единодушно съдийско решение. Дишков демонстрира отлична подготовка и издръжливост и на MAX FIGHT 62 в Свети Влас, където надделя над Милош Янкович след четири интензивни рунда.

