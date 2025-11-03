Александър Донски с ново рекордно класиране на двойки

Националът на България за Купа “Дейвис” Александър Донски записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на АТР на двойки.

Въпреки че не игра през миналата седмица 27-годишният Донски, който е роден във Филаделфия (САЩ), се изкачи с едно място в класацията и вече 129-и с актив от 611 точки.

От Топ 100 към днешна дата го делят 214 пункта.

Донски има три финала на двойки в сериите "Чалънджър" през този сезон - в Брага през септември, в Тунис през май и в Кигали през март, когато спечели първата си титла във веригата.

За последно той игра на турнира на твърда настилка от сериите “Чаланджър” 125 в италианския град Олбия (13-19 октомври), където достигна до полуфиналите.

Втори сред българите на двойки е Антъни Генов. Той направи скок от 14 позиции и от днес е 237-и с 286 точки, също върхово постижение за него.