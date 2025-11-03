Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски с ново рекордно класиране на двойки

Александър Донски с ново рекордно класиране на двойки

  • 3 ное 2025 | 14:41
  • 131
  • 0
Александър Донски с ново рекордно класиране на двойки

Националът на България за Купа “Дейвис” Александър Донски записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на АТР на двойки.

Въпреки че не игра през миналата седмица 27-годишният Донски, който е роден във Филаделфия (САЩ), се изкачи с едно място в класацията и вече 129-и с актив от 611 точки.

От Топ 100 към днешна дата го делят 214 пункта.

Донски има три финала на двойки в сериите "Чалънджър" през този сезон - в Брага през септември, в Тунис през май и в Кигали през март, когато спечели първата си титла във веригата.

За последно той игра на турнира на твърда настилка от сериите “Чаланджър” 125 в италианския град Олбия (13-19 октомври), където достигна до полуфиналите.

Втори сред българите на двойки е Антъни Генов. Той направи скок от 14 позиции и от днес е 237-и с 286 точки, също върхово постижение за него.

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер и Алкарас ще участват в демонстративен мач в Република Корея

Синер и Алкарас ще участват в демонстративен мач в Република Корея

  • 3 ное 2025 | 08:54
  • 646
  • 0
Бруно Дженев и Симона Попова станаха двойни шампиони на турнира Тенис Европа в Хасково

Бруно Дженев и Симона Попова станаха двойни шампиони на турнира Тенис Европа в Хасково

  • 3 ное 2025 | 08:53
  • 363
  • 0
Осем българчета във финалите на веригата Kinder+ в академията на Надал

Осем българчета във финалите на веригата Kinder+ в академията на Надал

  • 3 ное 2025 | 08:34
  • 584
  • 0
Борис Бекер бил близо да стане треньор на Яник Синер

Борис Бекер бил близо да стане треньор на Яник Синер

  • 3 ное 2025 | 02:25
  • 994
  • 0
Иван Иванов започва срещу германец на "АТР 250" турнира в Атина

Иван Иванов започва срещу германец на "АТР 250" турнира в Атина

  • 3 ное 2025 | 01:57
  • 1358
  • 0
Сабаленка и Пегула записаха победи на старта на финалите на WTA в Рияд

Сабаленка и Пегула записаха победи на старта на финалите на WTA в Рияд

  • 2 ное 2025 | 20:27
  • 1945
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 19217
  • 87
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 9772
  • 30
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 73851
  • 239
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 6324
  • 13
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 4302
  • 6
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 6164
  • 21