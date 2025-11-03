Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста

Популярни
Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
  • 3 ное 2025 | 11:11
  • 279
  • 0
Българката Виктория Томова се изкачи с две места в световната ранглиста по тенис за жени и вече заема 135-а позиция с 557 точки.

Втората ракета на България при дамите Лиа Каратанчева също напредва и вече е 293-а в подреждането на сингъл с 228 точки в актива си, след като достигна до четвъртфиналите на турнира в Ирапуато (Мексико).

Тя остава първа ракета на страната в класацията на двойки с 463 точки, заемайки 176-а позиция.

Арина Сабаленка от Беларус остава начело в ранглистата на Женската тенис асоциация (WТА) с 9870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8195 и Коко Гоф (САЩ) с 6563 точки. Топ 5 се допълва от още две американки Ц Аманда Анисимова и Джесика Пегула.

