Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  Манол Георгиев: Яд ме е, защото изпуснахме победата за секунди

Манол Георгиев: Яд ме е, защото изпуснахме победата за секунди

  • 3 ное 2025 | 11:02
  • 330
  • 0
Манол Георгиев: Яд ме е, защото изпуснахме победата за секунди

Асеновец (Асеновград) направи равенство 2:2 като домакин срещу Марица (Милево) в мач от 15 кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините изпуснаха победата буквално минута преди края на двубоя.

„Яд ме е, защото този мач играхме добре, създадохме положения и водехме до последната минута, когато ни изравниха. Гостите също имаха ситуации, но още две точки щяха да ни бъдат изключително от полза“, коментира старши треньорът на Асеновец Манол Георгиев.

„Имах огромни кадрови проблеми за този мач. Имайте предвид, че за домакинство събрах група от 16 души, от които двама вратари. На резервната скамейка имах един вратар и четирима полеви футболисти“, допълни още наставникът пред официалния сайт.

„Отсъстваха Стефан Николов, Ангел Димитров, Денис Гиведжов, Николай Дринов, Оммар Адел.

Атанас Зехиров беше контузен и остана резерва, но бях принуден да го пусна в игра, за да помогне. Благодаря му, защото стисна зъби и игра известно време“, добави още наставникът.

Следващият двубой на Асеновец е на 5 ноември (сряда) – гостуване на Левски (Карлово) в мач за Купата на Аматьорската лига.

