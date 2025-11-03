Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Тампа Бей надви Юта за пета поредна победна

Тампа Бей надви Юта за пета поредна победна

  • 3 ное 2025 | 10:51
  • 214
  • 0
Тампа Бей надви Юта за пета поредна победна

Тампа Бей Лайтнинг се справи с 4:2 като гост над Юта Мамът благодарение на гол и асистенция на Джейк Гюнцел. Така с 14 точки отборът от Флорида вече е 3-и в Атлантическата дивизия, докато Юта е 3-и в Централната.

Гюнцел вкара за 3:2 в 12:06 минута на третия период. Юна Гурде и Антъни Сирели също се разписаха за победителите, а Брандън Хагел оформи крайното 4:2 на празна врата секунди преди края на срещата, удължавайки головата си серия до четири мача.

Лоусън Краус и Кайлер Ямамото вкараха за Мамът, които загубиха втория си пореден мач след серия от седем победи. Иън Коул записа две асистенции, а Веймелка направи 22 спасявания.

С два гола на Джонатан Юбердо Калгари обърна Филаделфия с 2:1 в последното си от четирите поредни гостувания, като това е трета победа от началото на сезона за Пламъците, но те остават на последното място в Тихоокеанската дивизия.

Анахайм Майти Дъкс събра 15 точки и вече води в същата Тихоокеанска дивизия, след като срази с 4:1 Ню Джърси. Вратарят Лукаш Достал спаси 32 изстрела, а Бекет Сенеке и Кътър Готие се отличиха с гол и подаване за успеха. Другите две шейби във вратата на Дяволите вкараха Франк Ватрано и Крис Крейдър на празна врата. За Крейдър това е шести гол в седем мача през сезона. Дяволите върнаха едно попадение при 0:3 чрез Джак Хюз.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Близо 400 фигуристи от 34 държави на "Денкова-Стависки къп"

Близо 400 фигуристи от 34 държави на "Денкова-Стависки къп"

  • 3 ное 2025 | 09:30
  • 450
  • 0
Иля Малинин постави нов световен рекорд за най-висок резултат за волна програма по време на Гран При на Канада

Иля Малинин постави нов световен рекорд за най-висок резултат за волна програма по време на Гран При на Канада

  • 3 ное 2025 | 02:40
  • 959
  • 0
Монреал Канейдиънс надви Отава Сенатърс и оглави класирането в Атлантическата дивизия на НХЛ

Монреал Канейдиънс надви Отава Сенатърс и оглави класирането в Атлантическата дивизия на НХЛ

  • 2 ное 2025 | 10:44
  • 913
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 2 ное 2025 | 06:58
  • 1385
  • 0
Якоб Маркстрьом продължи договора си с Ню Джързи Девилс

Якоб Маркстрьом продължи договора си с Ню Джързи Девилс

  • 1 ное 2025 | 19:53
  • 538
  • 0
Анахайм подчини Детройт след 4 точки на Лео Карлсон

Анахайм подчини Детройт след 4 точки на Лео Карлсон

  • 1 ное 2025 | 09:59
  • 961
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол

Гледайте на живо: Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол

  • 3 ное 2025 | 11:46
  • 2839
  • 29
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 2159
  • 3
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 71347
  • 230
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 4359
  • 6
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 4790
  • 10
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

  • 2 ное 2025 | 23:45
  • 30251
  • 19