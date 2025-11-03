Тампа Бей надви Юта за пета поредна победна

Тампа Бей Лайтнинг се справи с 4:2 като гост над Юта Мамът благодарение на гол и асистенция на Джейк Гюнцел. Така с 14 точки отборът от Флорида вече е 3-и в Атлантическата дивизия, докато Юта е 3-и в Централната.

Гюнцел вкара за 3:2 в 12:06 минута на третия период. Юна Гурде и Антъни Сирели също се разписаха за победителите, а Брандън Хагел оформи крайното 4:2 на празна врата секунди преди края на срещата, удължавайки головата си серия до четири мача.

Jake Guentzel fires one home and gives the @TBLightning a 3-2 lead!



📺: Watch #NHLNShowcase on NHL Network pic.twitter.com/IGUT35Blph — NHL Media (@NHLMedia) November 2, 2025

Лоусън Краус и Кайлер Ямамото вкараха за Мамът, които загубиха втория си пореден мач след серия от седем победи. Иън Коул записа две асистенции, а Веймелка направи 22 спасявания.

С два гола на Джонатан Юбердо Калгари обърна Филаделфия с 2:1 в последното си от четирите поредни гостувания, като това е трета победа от началото на сезона за Пламъците, но те остават на последното място в Тихоокеанската дивизия.

Анахайм Майти Дъкс събра 15 точки и вече води в същата Тихоокеанска дивизия, след като срази с 4:1 Ню Джърси. Вратарят Лукаш Достал спаси 32 изстрела, а Бекет Сенеке и Кътър Готие се отличиха с гол и подаване за успеха. Другите две шейби във вратата на Дяволите вкараха Франк Ватрано и Крис Крейдър на празна врата. За Крейдър това е шести гол в седем мача през сезона. Дяволите върнаха едно попадение при 0:3 чрез Джак Хюз.