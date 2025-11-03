Барса губи една от звездите си за супердербито с Реал Мадрид

Лошите новини продължават за тима на Барселона, който след загубата от Мурсия в испанското първенство, трябва да се справя и с контузията на един от най-добрите си играчи Токо Шенгелия.

Отборът на Жоан Пеняроя претърпя още едно поражение в Лига Ендеса, но най-голямата загуба дойде от сериозната контузия на грузинския център-крило. Шенгелия напусна терена подкрепян, след като изкълчи глезена си, а болката беше очевидна.

Първоначалната оценка на медицинския екип е за навяхване. Каталунският отбор даде подробности за състоянието на 34-годишния ветеран, като заяви: "Токо Шенгелия изкълчи глезена си и дали ще бъде на разположение за следващите мачове ще зависи от развитието на възстановяването му". Участието му в предстоящите мачове е под въпрос, като състоянието му се преоценява ежедневно.

На 7 ноември Барса приема Реал Мадрид в дерби от 10-ия кръг на Евролигата.

Снимки: Imago