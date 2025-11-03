Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  Берое обмисля смяна при загуба от Локо (София)

Берое обмисля смяна при загуба от Локо (София)

  3 ное 2025 | 09:07
  • 647
  • 0

Наставникът на Берое Алехандро Сагерас се намира под сериозно напрежение преди днешния мач срещу Локомотив (София). Испанецът, който дълги години бе помощник-треньор в Стара Загора, вече усеща колко нестабилен може да бъде постът на старши треньора. При евентуална загуба срещу столичани се очаква ръководството да предприеме промени, включително освобождаване или понижение на Сагерас.

Причината е серията от слаби резултати и липсата на убедителна игра. Берое претърпя тежко поражение с 1:5 от ЦСКА на националния стадион, а след това отпадна с 0:1 от третодивизионния Витоша (Бистрица) в турнира за Купата на България. Без победа вече четири поредни мача, заралии записаха и равенство 1:1 с Монтана у дома, както и загуба с 1:3 от Левски на "Георги Аспарухов".

Разочарованието сред феновете расте, като на последните мачове привържениците призоваха за оставката на треньора. Сблъсъкът с Локомотив ще бъде решаващ за бъдещето му в клуба.

Сагерас има и кадрови затруднения - Стефан Гаврилов и Викторио Вълков са претърпели операции и ще отсъстват дълго. Гаврилов ще е извън терените около месец, а Вълков може да пропусне остатъка от сезона заради скъсана кръстна връзка. Това допълнително усложнява задачата на испанеца в момент, когато Берое спешно се нуждае от промяна и резултати.

