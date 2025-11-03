Популярни
Бруно Дженев и Симона Попова станаха двойни шампиони на турнира Тенис Европа в Хасково

  • 3 ное 2025 | 08:53
  • 243
  • 0
Българите Бруно Дженев при юношите и Симона Попова при девойките триумфираха с титлите на сингъл на турнир до 14 г. от трета категория на Тенис Европа в Хасково.

В изцяло български финал на сингъл при юношите Бруно Дженев победи с 6:2, 6:4 Мартин Валеов. На трето място се класира Стелиян Даракев.

Във финала на сингъл при девойките Симона Попова победи с 6:3, 6:1 Ече Шен (Турция). На трето място се класираха българките Рая Петкова и Мария-Магдалена Янакиева.

Във финала на двойки при юношите Бруно Дженев и Мартин Валеов победиха с 6:1, 6:1 Стелиян Даракев и Арас Ялчинкая (Турция).

Във финала на двойки при девойките Нина Нокова и Симона Попова се наложиха с 6:4, 4:6, 10-7 над Ече Шен (Турция) и София Синкевич (Украйна).

Наградите на призьорите връчиха Борис Михайлов - един от доайените на тениса в Хасково и дългогодишен треньор в ТК „Изида" и ТК „Хасково", Йордан Йорданов – председател на ТК „Хасково" и Веселина Донева – главен съдия.

