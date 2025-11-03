Популярни
Николай-Томас Георгиев стана шампион при младежите на сабя на турнира за Купата на България по фехтовкa

  • 3 ное 2025 | 01:39
Николай-Томас Георгиев стана шампион при младежите на сабя на турнира за Купата на България по фехтовкa

Николай-Томас Георгиев от Пловдив БГ стана шампион при младежите на сабя в първия кръг на турнира за Купата на България по фехтовка. Надпреварата се проведе в Панагюрище и в нея участваха 31 състезатели от девет отбора.

На второ място се класира Никола Меицов от Свечников, а третата позиция разделиха Константин Атанасов от Младост и Симеон Далеков от Свечников.

При девойките на пътеките излязоха 29 сабльорки от шест клуба. Златото завоюва Виктория Витлиемова от Младост, среброто взе Виктория Короченко от Украйна, а бронзовите медали си поделиха Мариела Георгиева от Пловдив БГ и Василена Кръстева от Свечников, съобщават от БФ Фехтовка.

Вчера и днес във Варна пък станаха ясни шампионите за Купа Варна на шпага за кадети, кадетки, младежи и девойки, първи кръг от турнира за Купата на България.

При кадетите в конкуренцията на 40 състезателя от 10 клуба първи е Хориа Младин от Стяуа (Румъния), пред Максим Михайлов от Черно море Варна, а трети са Даниел Куртаков от Пентатлон и Мартин Русев от Черно море Варна.

При кадетките в турнира се включиха 43 фехтовачки от 13 клуба. Шампионка стана Владислава Савченко от Черно море Варна. На второ място завърши Моника Недева от Черно море Варна, а на трето са Ива Стоянова от Черно море Варна и Ваня Янева от Пентатлон.

При младежите в спор за медалите излязоха 54 състезатели от 12 клуба. Първо място зае Александър Костадинов от Черно море Варна, среброто е за Теодор Петров от Пентатлон, а след него Максим Михайлов от Черно море Варна и Хориа Младин от Стяуа.

При девойките в конкуренцията на 41 шпажистки от 8 клуба шампионка е Виктория Чешмеджиева от НСА, на втора позиция се нареди Михаела Стефанова от Пентатлон, трети са Виктория Велиславова от НСА и Александра Сучкова от София.

