  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън критикува модерните писти в календара на Формула 1

Люис Хамилтън критикува модерните писти в календара на Формула 1

  • 2 ное 2025 | 20:04
  • 1451
  • 0

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън отправи лека критика към модерните писти, които формират все по-голяма и по-голяма част от календара на Формула 1.

Коментарът на британския пилот на Ферари е отправен към зоните за сигурност, които масово са оформени от големи асфалтови полета. По неговите думи това не наказва достатъчно сериозно грешките на пилотите, както това се случва на по-старите и класически трасета, на които зоните за сигурност обикновено са къси и покрити с трева и чакъл.

„Никога не можеш да прекалиш с безопасността, но пистите днес са различни от тези, които бяха през 90-те и в началото на този век, когато зоните за сигурност бяха предимно от трева и пилотите плащаха цена за грешките си. Тук имам предвид, че рискуваш да минеш през чакъла или да повредиш колата, а днес спокойно можеш да напуснеш пистата и да се върнеш, което на мен не ми харесва толкова много.

„Точно това придава характера на старите писти. Затова аз винаги съм ги определял като стари къщи. Като цяло новите писти нямат характер, но, на пример, Остин е страхотна писта както в една обиколка, така и за състезания. Имаме и много писти, на които ходим, където феновете са страхотни, но самата писта не ни дава много. Там просто се следваме и всичко зависи от квалификацията.

„Освен това трябва да поработим и върху спринтовете, които са позитив, но можем да ги направим още по-вълнуващи. Някои спринтове са само следване, както ще бъде в Сингапур догодина, където няма да видите нито едно изпреварване за 19 обиколки, но има други писти, на които този формат ще бъде по-подходящ.

„Като цяло мисля, че спортът се движи в правилната посока. Страхотно е да се види как спортът расте по целия свят и се радвам, че той се следи от все повече и повече хора. Когато аз стартирах във Формула 1 си беше същата група хора и спортът не се разрастваше при старото управление, което не мислеше напред“, каза Хамилтън.

Снимки: Gettyimages

