Ализе Корне беше избрана за капитан на френския отбор за "Били Джийн Кинг Къп"

  • 2 ное 2025 | 18:23
Ализе Корне беше избрана за капитан на френския отбор за "Били Джийн Кинг Къп"

Ализе Корне беше избрана за капитан на френския отбор за турнира "Били Джийн Кинг Къп" няколко месеца, след като прекрати кариерата си, съобщава АП.

Френската федерация по тенис обяви решението, заявявайки, че Корне се откроява от другите кандидати заради "инвестицията си във френския тенис, кариерата, мотивацията и личността си". Тя заменя Жулиен Бенето, който заемаше поста от 2019 година.

Ролята на 35-годишната Корне включват също подготовка на френския олимпийски отбор преди Игрите в Лос Анджелис през 2028 година, наблюдение на тенисистките от националния отбор по време на състезания, както и на младежките състави.

"Оценявам доверието, което федерацията ми гласува, и съм решена да направя всичко възможно, за да помогна на нашите играчи да достигнат пълния си потенциал. Целта ми е да изградя силен отборен дух, основан на високи стандарти, солидарност и страст към френската фланелка", каза тя в изявление.

Корне се оттегли от тениса след загуба в първия кръг на Откритото първенство на Франция през месец май.

По време на 20-годишна кариера, Корне достигна най-високото място в кариерата си в световната ранглиста - 11-о през 2009-а и спечели шест титли от УТА. Тя държеше рекорда при жените за най-много последователни изиграни турнири от Големия шлем - 69, серия, която продължи от Откритото първенство на Австралия през 2007-а до Откритото първенство на Франция тази година.

Запалена писателка, Корне публикува първия си роман - "La Valse des Jours" (Валс на дните) през 2022 година.

