Синер преучпи Оже-Алиасим и грабна титлата в Париж

Световният №2 в тениса Яник Синер пречупи канадеца Феликс Оже-Алиасим и спечели титлата на „Мастърс“ турнира в Париж след победа в два сета, налагайки се с 6:4, 7:6 (4) за малко под два часа игра.
По пътя към победата Синер записа шест аса и допусна само две двойни грешки, реализирайки една от шестте точки за пробив, който имаше. В същото време Оже-Алисами направи с два аса повече, но игра много по-слабо при сервис на противника, което не му позволи да се пребори за победата.
За Синер това е общо пета титла от турнирите от сериите „Мастърс 1000“ и първа за 2025 година. По-рано той загуби финалите в Рим и Синсинати от Карлос Алкарас, а последната му титла от „Мастърс 1000“ датираше от Шанхай миналата година.
След титлата си в Париж Синер ще си върне първата позиция в ранглистата на ATP, изпреварвайки Алкарас. Следващата седмица Синер ще почива преди да се завърне на корта за финалния турнир на ATP, който ще се проведе в Торино между 9 и 16 ноември.
Снимки: Gettyimages