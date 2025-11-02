Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер преучпи Оже-Алиасим и грабна титлата в Париж

Синер преучпи Оже-Алиасим и грабна титлата в Париж

  • 2 ное 2025 | 18:19
  • 2452
  • 0
Синер преучпи Оже-Алиасим и грабна титлата в Париж

Световният №2 в тениса Яник Синер пречупи канадеца Феликс Оже-Алиасим и спечели титлата на „Мастърс“ турнира в Париж след победа в два сета, налагайки се с 6:4, 7:6 (4) за малко под два часа игра.

По пътя към победата Синер записа шест аса и допусна само две двойни грешки, реализирайки една от шестте точки за пробив, който имаше. В същото време Оже-Алисами направи с два аса повече, но игра много по-слабо при сервис на противника, което не му позволи да се пребори за победата.

За Синер това е общо пета титла от турнирите от сериите „Мастърс 1000“ и първа за 2025 година. По-рано той загуби финалите в Рим и Синсинати от Карлос Алкарас, а последната му титла от „Мастърс 1000“ датираше от Шанхай миналата година.

След титлата си в Париж Синер ще си върне първата позиция в ранглистата на ATP, изпреварвайки Алкарас. Следващата седмица Синер ще почива преди да се завърне на корта за финалния турнир на ATP, който ще се проведе в Торино между 9 и 16 ноември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Мбоко триумфира в Хонконг

Мбоко триумфира в Хонконг

  • 2 ное 2025 | 14:08
  • 745
  • 0
Анна Блинкова грабна втора титла в кариерата си

Анна Блинкова грабна втора титла в кариерата си

  • 2 ное 2025 | 12:59
  • 1064
  • 0
Медведев отказа участие в Мец

Медведев отказа участие в Мец

  • 1 ное 2025 | 21:05
  • 1473
  • 0
Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще играят на финала в Ченай

Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще играят на финала в Ченай

  • 1 ное 2025 | 20:47
  • 852
  • 0
Швьонтек и Рибакина стартираха със смазващи победи на Финалния турнир на WTA

Швьонтек и Рибакина стартираха със смазващи победи на Финалния турнир на WTA

  • 1 ное 2025 | 20:09
  • 1695
  • 0
Синер прегази Зверев, ето кой е съперникът му на финала в Париж

Синер прегази Зверев, ето кой е съперникът му на финала в Париж

  • 1 ное 2025 | 20:02
  • 2603
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Лудогорец, вратарите спасяват нулите

Черно море 0:0 Лудогорец, вратарите спасяват нулите

  • 2 ное 2025 | 18:36
  • 11402
  • 15
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 77185
  • 200
Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

  • 2 ное 2025 | 18:29
  • 5314
  • 4
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 57797
  • 70
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 76810
  • 326
Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

  • 2 ное 2025 | 17:29
  • 4754
  • 11