  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Супер Димитър Димитров с 25 точки и втора победа в Република Корея

Супер Димитър Димитров с 25 точки и втора победа в Република Корея

  • 2 ное 2025 | 18:11
  • 345
  • 0

Националът Димитър Димитров, който пропусна Световното първенство във Филипините, записа втора победа за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му нанесоха първа загуба на лидера Хюндай Скайуолкърс (Чеонан), след като го надиграха като гости с 3:1 (24:26, 25:19, 25:22, 25:16) в 4-ия си мач от редовния сезон, игран тази сутрин.

Димитър Димитров с 20 точки и втора загуба в Република Корея
Димитър Димитров с 20 точки и втора загуба в Република Корея

Така Бусан е на 4-о място във временното класиране с 2 победи, 2 загуби и 6 точки. Следващият мач за Димитров и компания е гостуване на Кепко Виксторм (Сувон). Срещата е в четвъртък (6 ноември) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров изигра нов много силен мач и бе над всички за Бусан със страхотните 25 точки (5 аса!, 2 блока и 44% ефективност в атака) за победата. Българският диагонал вече излезе начело в класацията за топреализатори в първенството, като има 98 точки от началото на сезона.

