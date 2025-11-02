Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Индонезийка спечели първа титла в кариерата си след триумф в Ченай

Индонезийка спечели първа титла в кариерата си след триумф в Ченай

  • 2 ное 2025 | 17:39
  • 433
  • 0
Индонезийка спечели първа титла в кариерата си след триумф в Ченай

Четвъртата поставена Джанис Тиен (Индонезия) спечели първа титла в кариерата си след триумф на турнира по тенис на твърди кортове в Ченай (Индия) от сериите WTA 250 с награден фонд 275 094 долара.

На финала Тиен победи номер 7 Кимбърли Биръл (Австралия) с 6:4, 6:3 за точно два часа игра. Тенисистката от Индонезия направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача.

За Тиен това беше втори финал през сезона и в кариерата след този в Сао Пауло (Бразилия) в края на месец септември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Мбоко триумфира в Хонконг

Мбоко триумфира в Хонконг

  • 2 ное 2025 | 14:08
  • 744
  • 0
Анна Блинкова грабна втора титла в кариерата си

Анна Блинкова грабна втора титла в кариерата си

  • 2 ное 2025 | 12:59
  • 1064
  • 0
Медведев отказа участие в Мец

Медведев отказа участие в Мец

  • 1 ное 2025 | 21:05
  • 1473
  • 0
Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще играят на финала в Ченай

Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще играят на финала в Ченай

  • 1 ное 2025 | 20:47
  • 852
  • 0
Швьонтек и Рибакина стартираха със смазващи победи на Финалния турнир на WTA

Швьонтек и Рибакина стартираха със смазващи победи на Финалния турнир на WTA

  • 1 ное 2025 | 20:09
  • 1695
  • 0
Синер прегази Зверев, ето кой е съперникът му на финала в Париж

Синер прегази Зверев, ето кой е съперникът му на финала в Париж

  • 1 ное 2025 | 20:02
  • 2602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Лудогорец, вратарите спасяват нулите

Черно море 0:0 Лудогорец, вратарите спасяват нулите

  • 2 ное 2025 | 18:36
  • 11250
  • 15
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 76949
  • 200
Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

  • 2 ное 2025 | 18:29
  • 5174
  • 4
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 57545
  • 70
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 76703
  • 326
Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

  • 2 ное 2025 | 17:29
  • 4703
  • 11