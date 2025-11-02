Индонезийка спечели първа титла в кариерата си след триумф в Ченай

Четвъртата поставена Джанис Тиен (Индонезия) спечели първа титла в кариерата си след триумф на турнира по тенис на твърди кортове в Ченай (Индия) от сериите WTA 250 с награден фонд 275 094 долара.

На финала Тиен победи номер 7 Кимбърли Биръл (Австралия) с 6:4, 6:3 за точно два часа игра. Тенисистката от Индонезия направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача.

A title for Janice Tjen! 🏆



She secures the win in Chennai with a 6-4, 6-3 victory over Birrell 👏#ChennaiOpen pic.twitter.com/DpGqeVfSJK — wta (@WTA) November 2, 2025

За Тиен това беше втори финал през сезона и в кариерата след този в Сао Пауло (Бразилия) в края на месец септември.

Снимки: Gettyimages