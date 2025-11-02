Тунчев: Равностоен мач, просто Левски успя да се възползва от ситуациите си

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след загубата на своя тим от Левски. Отборът от Кърджали загуби с 0:3 у дома и продължи с неубедителното си представяне.

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

“Получихме отново доста нелепи голове. Не мисля, че стояхме толкова зле. Равностоен мач, просто Левски успя да се възползва от ситуациите. Ние също допринесохме за това нещо.

Получаваме доста лесно голове от никакви ситуации, от дълги топки, които се изритани. От друга страна трудно съумяваме да бележим голове. Ясно е, че не сме в най-добрата си форма, има доста затормозяване, но това, което им казах в съблекалнята, е, че сами можем да си помогнем.

Ситуацията се оправя с победи. Това е единственият лек. Не е лесна програмата, но трябва да бъдем по-концентрирани, не трябва да допускаме лесно голове и да чакаме нашите шансове в предни позиции.

Футболистите със сигурност и те усещат напрежение, и те се хора, аз се старая да не им го предавам това нещо в тренировъчния процес. Със сигурност, когато продължаваме да допускаме лесни голове, това се отразява още повече”, заяви Тунчев.