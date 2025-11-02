Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Анна Блинкова грабна втора титла в кариерата си

Анна Блинкова грабна втора титла в кариерата си

  • 2 ное 2025 | 12:59
  • 408
  • 0
Анна Блинкова грабна втора титла в кариерата си

Рускинята Анна Блинкова спечели втора титла в кариерата си в професионалния тенис тур, след като се наложи с 6:3, 6:3 над 17-годишната Лили Тагер на финала на турнира в Цзюцзян (Китай). Той е с ранг WТА 250 и награден фонд 275 000 долара.

Блинкова, на 27 години, заслужи първата си титла в Клуж-Напока през 2022 срещу Джазмин Паолини и загуби финал срещу Елина Свитолина в Страсбург през 2023.

Днес Блинкова не срещна затруднения срещу Тагер, която влезе в основната схема като квалификантка и детронира Виктория Голубич на полуфиналите. Рускинята, която е 95-а в световната ранглиста, записа цели четири пробива в първия сет и финален пети в осмия гейм на втория. Тя го защити на собствен сервис и вкара втория мачбол за крайното 6:3.

В понеделник Блинкова, която заслужи 36 300 долара от наградния фонд, ще се изкачи на 63-о място в световната ранглиста. Тя ще бъде девета ракета на Русия при дамите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Медведев отказа участие в Мец

Медведев отказа участие в Мец

  • 1 ное 2025 | 21:05
  • 1417
  • 0
Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще играят на финала в Ченай

Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще играят на финала в Ченай

  • 1 ное 2025 | 20:47
  • 832
  • 0
Швьонтек и Рибакина стартираха със смазващи победи на Финалния турнир на WTA

Швьонтек и Рибакина стартираха със смазващи победи на Финалния турнир на WTA

  • 1 ное 2025 | 20:09
  • 1578
  • 0
Синер прегази Зверев, ето кой е съперникът му на финала в Париж

Синер прегази Зверев, ето кой е съперникът му на финала в Париж

  • 1 ное 2025 | 20:02
  • 2424
  • 0
45-годишният Рохан Бопана обяви края на кариерата си

45-годишният Рохан Бопана обяви края на кариерата си

  • 1 ное 2025 | 18:14
  • 663
  • 0
Шампионката отпадна на полуфиналите в Цзюцзян

Шампионката отпадна на полуфиналите в Цзюцзян

  • 1 ное 2025 | 18:05
  • 1149
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:1 Монтана, греда за гостите

ЦСКА 2:1 Монтана, греда за гостите

  • 2 ное 2025 | 14:12
  • 30626
  • 151
11-те на Арда (Кърджали) и Левски

11-те на Арда (Кърджали) и Левски

  • 2 ное 2025 | 14:04
  • 2795
  • 1
Кръгът във Втора лига продължава с пет мача

Кръгът във Втора лига продължава с пет мача

  • 2 ное 2025 | 10:37
  • 2903
  • 0
От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

  • 2 ное 2025 | 11:21
  • 32982
  • 64
Верона 1:1 Интер, домакините изравниха малко преди почивката

Верона 1:1 Интер, домакините изравниха малко преди почивката

  • 2 ное 2025 | 14:17
  • 1154
  • 1
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 5511
  • 0