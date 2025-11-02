Сестра Джийн - сърцето, което никога не спира да тупти

Вечният талисман на баскетболния отбор на Лойола

В една зала, където всяко тупване на баскетболната топка звучи като сърцебиене, отеква още един по-тих, но вечен звук — гласът на Сестра Джийн Долорес Шмидт.

Тя не просто благославяше мъжкия баскетболен отбор на университета "Лойола" в Чикаго — тя беше неговият пулс, неговата душа и усмивката, която го водеше през победи и загуби.

След като на 9 октомври, на 106-годишна възраст, Сестра Джийн се пресели във вечността, университетът обяви, че няма да позволи духът ѝ да изчезне от игрището. От "Лойола" съобщиха, че през остатъка от сезона баскетболистите ще носят върху екипите си лика на Сестра Джийн.

"Най-големият ни фен ще бъде с нас през целия сезон", гласеше надписът под емоционалната публикация на отбора.

Феновете не закъсняха с реакциите си. Десетки съобщения заляха социалните мрежи: "Това е невероятно! Тя беше символът на нашия дух по време на Финалната четворка!", написа един от тях. Други настояваха лепенките да се пуснат в продажба, за да могат всички да носят частица от нея.

От монахиня до легенда

Историята на Сестра Джийн не е просто част от спортните анали – тя е доказателство, че вярата и обичта могат да вдъхновят цяла нация.

Долорес Берта Шмидт е родена на 21 август 1919 в Сан Франциско, Калифорния. Израства в квартала Юрика Вали, известен с ЛГБТ общността, където през 1977 г. районът избира първия гей политик Харви Милк в Съвета на надзорниците на Сан Франциско.

Още когато е в трети клас Долорес решава да стане монахиня. Като ученичка в гимназия "Сейнт Пол" тя играе в женския баскетболен отбор, когато спортът тепърва започва да се популяризира сред момичетата. През 1937 г. тя получава монашеското име Сестра Джийн, когато е приета в ордена на Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary.

Сестра Джийн се премества от Калифорния в Чикаго, за да преподава в колежа "Мънделайн" през 1961 г. В средата на 60-те години на миналия век тя е активна в движението за граждански права. През 1991 г. започва работа в университета "Лойола" след сливането му с "Мънделайн”.

Три години по-късно, когато е вече на 75 години, тя официално става капелан на баскетболния отбор. Малко хора тогава можеха да си представят, че тази скромна монахиня ще се превърне в национална сензация.

Сестра Джийн не само се молеше с играчите преди мачовете – тя им помагаше с уроците, разговаряше с тях за живота, за смисъла на победата и смирението при загубата. "Мисля, че това, което поддържа сърцето ми младо, е да работя с тези млади хора", казваше тя, когато отбеляза своя 100-годишен юбилей.

Но светът я опозна истински през 2018 г., когато Лойола – тогава абсолютен аутсайдер – стигна сензационно до Финалната четворка на NCAA. Сред всеобщата еуфория камерите често спираха не на звездите на терена, а на възрастната жена с шал в бордо и златно и с несломим блясък в очите. Сестра Джийн се превърна в символ на духа, който не познава възраст.

Вечният талисман на "Лойола"

През 2017 г. тя беше въведена в Залата на славата на атлетиката на Лойола — признание не само за нейната дългогодишна служба, но и за любовта, която вдъхваше във всяко поколение студенти.

Дори на 103 години, докато представяше мемоарите си "Събуди се с цел! Какво научих през моите първи 100 години" тя с усмивка сподели пред списание PEOPLE: "Събуждам се с цел – така правя всеки ден. И дори сега, все още обичам живота".

Президентът на университета, Марк Рийд, каза в прощалното си слово: "Сестра Джийн беше източник на мъдрост, доброта и вяра за цели поколения. Макар да скърбим за загубата ѝ, не можем да не се радваме на наследството ѝ. Тя беше благословия за нашата общност – и нейният дух ще живее в хиляди сърца".

На следващия мач, когато топката ще бъде хвърлена за начало на срещата, в залата ще се усеща нещо различно. Сестра Джийн няма да бъде там физически, но на всяка фланелка, във всяка молитва преди игра и във всяка усмивка след победа ще живее част от нея.

Йордан Тенев, btvsport.bg

