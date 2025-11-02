Антов се развихри за победа на Туркоан, загуба за Гърков и Сен Назер

Туркоан с волейболния национал Венислав Антов се наложи над Сет с 3:1 (14:25, 25:21, 25:23, 26:24) в четвъртия кръг на френското елитно първенство Мармара Спайк Лийг. Антов бе най-резултатен в мача с 18 точки - 14 от атака (44% успеваемост), две успешни блокади и два аса. Тимът му Туркоан е на трето място в класирането с 8 точки от три победи и едно поражение.

Сен Назер с Владимир Гърков в редиците си пък отстъпи при гостуването си на Тулуза с 1:3 (28:26, 21:25, 26:28, 14:25). Гърков игра цял мача за тима си и бе най-резултатен с 18 точки - 15 от атака (37% успеваемост) и три аса, като по този показател бе най-добрият на терена. Единствено Тимо Берио от Тулуза завърши с повече точки от българина - 19. Сен Назер е на девето място в подреждането с 5 точки - 2 победи и 2 загуби.