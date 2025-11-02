Интригуващ сблъсък от Sesame НБЛ в Плевен

Спартак Плевен приема днес Берое Стара Загора в зала “Балканстрой” в двубой от петия кръг на Sesame НБЛ. Мачът започва в 13:00 ч.

Плевенчани са с 2 победи и 1 загуба в първенството до момента. В миналия кръг воденият от Тодор Тодоров отбор допусна първото си поражение за сезона в Sesame НБЛ - от Миньор в Перник.

Берое пък стартира сезона с три последователни успеха, а в четвъртия кръг претърпя първо поражение - в много оспорван домакински мач с Локомотив Пловдив.

Снимка: BC Spartak Pleven

