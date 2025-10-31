Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари удължи договора на един от победителите си в Льо Ман

Ферари удължи договора на един от победителите си в Льо Ман

  • 31 окт 2025 | 13:57
  • 201
  • 0
Ферари удължи договора на един от победителите си в Льо Ман

Отборът на Ферари в Световния шампионат за издръжливост (WEC) обяви, че е удължил договора на британския пилот Джейм Каладо, който беше част екипажа, който донесе победата на Черните кончета в „24-те часа на Льо Ман“ през 2023 година. Официално удължаването на контракта на британеца е „многогодишно“.

Каладо е пилот на Ферари от 2014 година насам, първоначално в състезанията с GT автомобили, а от сезон 2023 пилотира и Hypercar прототипа с №51 заедно с Антонио Джовинаци и Алесандро Пиер Гуиди. Освен победата си в генералното класиране през 2023 година Каладо има още два триумфа на пистата „Сарт“, но в GTE категорията от 2019 и 2021.

„Радвам се, че ще остана част от семейството на Ферари като официален пилот. Постигнах съм много успехи с Черните кончета през последните години и съм убеден, че заедно, ние ще минем покрай някои големи карирани флагове в бъдеще. Напоследък се появиха много спекулации за бъдещето ми. В действителност всичко, което аз исках, беше да продължа да се състезавам за Ферари. Сега стискаме палци, защото след няколко дни ще бъдем в Бахрейн за последния старт за сезона в WEC, където ще се борим да постигнем нашата цел да станем световни шампиони“, заяви Каладо.

Преди да се насочи към състезанията за издръжливост Каладо, като много други пилоти, имаше амбиции да се състезава във Формула 1. Той дори взе участие в пет свободни тренировки с екипа на Форс Индия през 2013 година, но още от следващия сезон промени траекторията на своята кариера. През 2019-20 британецът се завърна към състезанията с едноместни болиди и участва в девет надпревари във Формула Е с отбора на Ягуар, в които записа най-доброто класиране от седмо място във втория старт в Ад-Дирия.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

  • 30 окт 2025 | 16:39
  • 2956
  • 3
Джордж Ръсел обясни как се е справил със слуховете за Верстапен

Джордж Ръсел обясни как се е справил със слуховете за Верстапен

  • 30 окт 2025 | 16:09
  • 2653
  • 0
Дженсън Бътън обяви края на своята състезателна кариера

Дженсън Бътън обяви края на своята състезателна кариера

  • 30 окт 2025 | 15:36
  • 1147
  • 0
Гюнтер Щайнер посочи предимството на Ферари в битката за 2-то място

Гюнтер Щайнер посочи предимството на Ферари в битката за 2-то място

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 2037
  • 0
Мартин Брандъл: Макс трябваше да бъде наказан след старта в Мексико

Мартин Брандъл: Макс трябваше да бъде наказан след старта в Мексико

  • 30 окт 2025 | 14:43
  • 2551
  • 8
Алпин избра съотборника на Пиер Гасли за сезон 2026 във Формула 1

Алпин избра съотборника на Пиер Гасли за сезон 2026 във Формула 1

  • 30 окт 2025 | 14:03
  • 3584
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 25517
  • 74
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 22317
  • 3
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 6063
  • 4
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 2998
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 5793
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 18677
  • 8