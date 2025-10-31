Минимален успех качи Борусия (Д) на второто място

Борусия (Дортмунд) спечели с 1:0 гостуването си на Аугсбург и излезе на второ място в класирането на Бундеслигата. "Жълто-черните" стигнаха до успеха с попадение на Серу Гираси в 37-ата минута. Двубоят се оказа неочаквано скучен, като и двата тима отправиха само по един точен изстрел.

Борусия събра 20 точки, а начело е шампионът Байерн (Мюнхен), който няма грешна стъпка от сезона и има 24 точки. Аугсбург не можа да си стъпи на краката след позорната загуба с 0:6 от РБ Лайпциг и се намира непосредствено над зоната на изпадащите със скромния актив от 7 точки.

Борусия нямаше удар към противниковата врата, когато щастлив карамбол прати топката в краката на Гираси. Гвинеецът се ориентира бързо и преодоля Фин Дамен с петото си попадение от началото на сезона.

Аугсбург не сътвори нищо интересно в офанзивен план до почивката, а в първите минути след нея в играта на тима имаше известен импулс, но той не продължи дълго. Борусия продължи да действа предпазливо и видимо се стремеше да запази изгодния резултат.

В края на срещата футболистите на Борусия не се възползваха от няколко шанса да контраатакуват в разредено пространство. Появилият се от пейката Карим Адейеми се откъсна на скорост срещу опразнената врата в заключителните секунди, но бранител на домакините изчисти с шпагат.

В следващия кръг съставът на Нико Ковач ще гостува на Хамбургер ШФ, но преди това ще играе срещу Манчестър Сити в Шампионската лига.

