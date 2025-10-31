Бивш шампион на UFC оцеля невредим след тежка катастрофа

Бившият шампион на UFC е бил сам в автомобила си, който се е преобърнал няколко пъти.

Бившият шампион на UFC Дейвисон Фигередо е претърпял автомобилна катастрофа в четвъртък в Белем, Бразилия. Неговият "Land Rover" е напълно унищожен, след като според боеца е бил ударен странично от друг автомобил.

Някогашният носител на титлата в категория муха на UFC публикува видео в социалните мрежи, в което разкрива, че е шофирал по улица „Кинтино Бокаюва“ в Белем, „когато жена с висока скорост, очевидно опитвайки се да избяга, излезе от странична улица, наречена „Карипуна“, и удари странично моето превозно средство, което накара колата, в която бях, да се преобърне няколко пъти“.

„Бях сам в колата“, заяви Фигередо пред MMA Fighting. „Автомобилът ми е брониран и слава Богу, нищо не ми се случи.“

Фигередо, който има професионален актив от 25 победи, 5 загуби и 1 равенство, наскоро спечели подглавния двубой на събитието UFC Rio срещу Монтел Джаксън. С тази победа той се възстанови от две поредни поражения от Пьотр Ян и Кори Сандхаген. От UFC все още не са обявили следващия му мач.