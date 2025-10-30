Футболистите на Национал играха в розово в името на добра кауза

Футболен клуб Национал се включи в подкрепа на дейността на фондация "Една от 8" в Световния месец на борбата с рака на гърдата. За втора година играчите на мъжкия отбор излязоха за официален мач, облечени в розови тениски.

"Щастлив съм, че отново организираме инициатива в подкрепа на кампанията за борба с рака на гърдата. Призовавам всички дами да са добронамерени към себе си и към своето здраве. Профилактичните прегледи са много важни", каза треньорът на Национал Станислав Катранков."Мили дами, ние сме с вас", добави той.

От фондацията раздаваха информационни брошури на присъстващите и на минувачи в НСА. Целта е да се отправят важните послания, че ежегодният профилактичен преглед при специалист е единственият начин да се провери здравето на гърдите, както и че, хванат навреме, днес ракът на гърдата е лечим.Национал и Банско изиграха вълнуващ и красив мач за Купата на АФЛ. Срещата завърши 3:3, а след успех с 5:3 при дузпите гостите продължават напред.