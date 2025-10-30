Швейцарският федерален съд с отрицателно становище по случая Камила Валиева

Швейцарският федерален съд отхвърли искането за отмяна или преразглеждане на решението на Спортния арбитражен съд (КАС) по делото за нарушение на антидопинговите правила срещу руската фигуристка Камила Валиева, съобщиха от съда пред ТАСС.

В жалбата си Валиева твърди, че Световната антидопингова агенция (УАДА) е укрила от защитата й аргументи, които биха могли да бъдат решаващи за решението на КАС. Като доказателство защитата на рускинята цитира репортаж на Associated Press, в който се твърди, че Марсиал Сожи, бившият директор на антидопинговата лаборатория в Лозана, е провел проучване, чиито резултати биха могли да подкрепят теорията на Валиева, че забраненото вещество е попаднало в организма й чрез десерт, приготвен от дядо й. Защитата й обаче твърди, че никога не са успели да получат поисканите документи от проучването, което, наред с други неща, може да показва манипулиране на окончателните заключения.

Швейцарският федерален съд установи, че значителна част от аргументите на Валиева се основават на доказателства, получени след обжалваното решение. Защитата не успя да предостави никакви подкрепящи документи от доклада на Сожи, които представи като неопровержими доказателства. Освен това швейцарският съд подчерта, че дори ако проучването на Сожи беше доказано, то все още не би могло да послужи като аргумент за преразглеждане на жалбата, тъй като констатациите му еднакво подкрепят както теорията за замърсен десерт, така и умишлената употреба на триметазидин 4-5 дни преди допинг теста, което е по-вероятният сценарий според експерта.

През януари 2024 година Спортният арбитражен съд (КАС) дисквалифицира Валиева за четири години за нарушение на антидопинговите правила. Санкцията й влезе в сила от 25 декември 2021-а и резултатите й оттогава бяха анулирани. На рускинята бяха отнети златните медали от Европейското първенство и от руския шампионат.

По-късно Международният кънки съюз анулира резултатите й на Олимпийските игри в Пекин 2022, понижавайки руския отбор от първо на трето място в отборното състезание по фигурно пързаляне. На 25 юли КАС отхвърли жалбите на Руския олимпийски комитет, Руската федерация по фигурно пързаляне и състезатели срещу решението за преразпределение на медалите от олимпийското отборно състезание.

Швейцарският федерален съд отхвърли първата жалба на Валиева през октомври 2024 година. В жалбата представителите на фигуристката твърдяха, че арбитрите на КАС нямат компетентност да разгледат делото, тъй като спортистката не е предоставила писмено съгласие за арбитраж. Наред с други неща, адвокатите й видяха нарушения на КАС, включително прекомерно медийно отразяване на случая и недостатъчно внимание към концепцията за "защитено лице", което би позволило намаляване на срока на санкциите. Швейцарският федерален съд отхвърли аргументите на Валиева, като счете няколко от тях за неприемливи.

Валиева беше осъдена да възстанови съдебните разходи и да изплати обезщетение на Международния кънки съюз (ISU) и Световната антидопингова агенция (УАДА) в общ размер на 2,3 милиона рубли, съобщиха от Швейцарския федерален съд за ТАСС.

Рускинята ще плати съдебни разноски в размер на 7000 швейцарски франка (приблизително 700 000 рубли), докато на двете организации по 8000 франка (приблизително 800 000 рубли).

19-годишната рускиня получи официално разрешение да поднови тренировки на 25 октомври. По-рано беше съобщено, че тя планира да стартира отново кариерата си в школата на Татяна Навка, тренирайки със Светлана Соколовская.