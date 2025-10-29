Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  Колин Малкълм пред Sportal.bg: Везенков е невероятен играч

Колин Малкълм пред Sportal.bg: Везенков е невероятен играч

  29 окт 2025 | 23:15
  • 1108
  • 0

Баскетболистът на Апоел Тел Авив Колин Малкълм сподели пред Sportal.bg след победата над Партизан в “Арена София” в Евролигата, че за него е било страхотно да играе в пълна зала и чака с нетърпение следващия мач - срещу Олимпиакос и Александър Везенков. Американецът говори пред нашата камера в зоната на отбора.

“Те (Партизан - б.р.) имат легендарни фенове, знаем това. Страхотно е да играем в пълна зала. Това е страхотна среда за игра. Играем мач за мач, идва огромен тест, мач с Олимпиакос, един от най-добрите отбори в Евролигата. Нямаме търпение за този мач. Везенков е невероятен играч, много универсален”, сподели пред камерата на нашата медия един от героите за Апоел тази вечер.

Снимки: Sportal.bg

