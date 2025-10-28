Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Роналдо и Ал-Насър се провалиха срещу Бензема и Ал-Итихад за Купата

Роналдо и Ал-Насър се провалиха срещу Бензема и Ал-Итихад за Купата

  • 28 окт 2025 | 22:16
  • 3742
  • 9
Роналдо и Ал-Насър се провалиха срещу Бензема и Ал-Итихад за Купата

Отборът на Ал-Итихад повали тима на Ал-Насър в среща от турнира за Кралската купа на Шампионите.

Срещата беше белязана от сблъсъка между двамата бивши съотборници в Реал Мадрид от миналото десетилетие - Кристиано Роналдо и Карим Бензема.

В крайна сметка световният шампион от Мондиал 2018 в Русия с Франция и неговият Ал-Итихад излязоха крайните победители, като самият Бензема даде ход на събитията на терена с гол в 15-ата минута. Малко по-късно в 30-ата минута Анжело възстанови равенството, а в добавеното време на първата част Усем Ауар оформи крайния резултат.

Мачът започна ударно за гостите и те поведоха в 15-ата минута след перфектна контраатака. Муса Диаби напредна на скорост и подаде на непокрития Бензема, за когото бе детска игра да отбележи за 0:1.

Ал-Насър реагира и в 30-ата минута изравни резултата. Кристиано Роналдо центрира отляво, топката се спря в защитник, но Анжело реагира бързо и достигна до нея, за да я прати в мрежата за 1:1.

В 45-ата минута обаче Усем Ауар отново изведе гостите напред, след като получи пас зад защитата и хладнокръвно реализира.

Ал-Итихад завърши мача в намален състав, след като в 49-ата минута Ахмед Ал Джулайдан бе изгонен за изключително неспортсменско нарушение с каратистки удар с крак в лицето на съперник.

Дори и с човек по-малко обаче гостите удържаха победата и се поздраиха с успеха, като ще играят на 1/4-финалите на турнира. Ал-Насър и Кристиано Роналдо пък се простиха с поредна възможност за трофей.

