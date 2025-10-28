Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Осем състезатели от германския клуб Аделхаузен пристигнаха в Перник за съвместни борби

Осем състезатели от германския клуб Аделхаузен пристигнаха в Перник за съвместни борби

  • 28 окт 2025 | 20:17
  • 71
  • 0
Осем състезатели от германския клуб Аделхаузен пристигнаха в Перник за съвместни борби

Осем борци от германския клуб Аделхаузен пристигнаха в Перник за съвместни борби, а председателят на местния клуб Миньор Иво Ангелов посрещна гостите с емоционално обръщение.

„Щастлив съм, че имаме гости от Германия, не къде и да е, а в тази прекрасна зала. Зала, която благодарение на господин Владимиров, ремонтирахме и оборудвахме, благодарение на него привлякохме най- добрите треньори“, каза Ангелов.

Той пожела на младите спортисти да общуват повече, защото медалите и купите хващат ръжда, но истинските приятелства не. Председателят на пернишкия клуб получи специален подарък от Аделхаузен, а техен представител изказа благодарността си за 15 – годишната съвместна работа.

Сред официалните гости бяха кметът Станислав Владимиров, секретарят на Община Перник Иво Симеонов, треньора на националния отбор по борба класически стил Стоян Добрев и олимпийския шампион Георги Мърков, както и Елина Васева, която е международен - олимпийска категория съдия. Тя бе част от треньорския състав на клуб Миньор

Кметът Владимиров поздрави немските борци и им пожела да съхранят Перник в сърцата си.

„Нашият клуб продължава да се развива с бързи темпове. Перник е един от градовете, които е донесъл най – много медали на нашата страна, донесъл е така гордост с велики шампиони, аз съм сигурен, че с този труд, съвсем скоро ще видим новият и световен, и олимпийски шампион“, коментира Станислав Владимиров.

От българска страна, заедно с пернишките състезатели в схватките се включиха състезатели от отбори като Левски, ЦСКА, Васил и Георги Илиеви и още един столичен клуб.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Михаил Таков и Петър Лесов дадоха добра оценка за представянето на Европейското

Михаил Таков и Петър Лесов дадоха добра оценка за представянето на Европейското

  • 28 окт 2025 | 11:37
  • 355
  • 1
Рами Киуан: Годината беше страхотна за мен

Рами Киуан: Годината беше страхотна за мен

  • 28 окт 2025 | 11:03
  • 517
  • 1
Министърът на спорта пожела успех на българските джудисти на Евро 2025 до 23 години

Министърът на спорта пожела успех на българските джудисти на Евро 2025 до 23 години

  • 27 окт 2025 | 18:15
  • 1529
  • 0
Мани Пакиао стана вицепрезидент на IBA

Мани Пакиао стана вицепрезидент на IBA

  • 27 окт 2025 | 17:26
  • 1279
  • 0
Непобеден боксьор ще мъсти за брат си на MAX FIGHT 63

Непобеден боксьор ще мъсти за брат си на MAX FIGHT 63

  • 27 окт 2025 | 17:06
  • 1495
  • 0
Тихомир Батинков с професионален дебют в бокса

Тихомир Батинков с професионален дебют в бокса

  • 27 окт 2025 | 17:03
  • 1547
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 35109
  • 38
Дунав 0:0 Локомотив (Пловдив), удар за "смърфовете" преди дербито на Пловдив

Дунав 0:0 Локомотив (Пловдив), удар за "смърфовете" преди дербито на Пловдив

  • 28 окт 2025 | 18:46
  • 12710
  • 19
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 34487
  • 23
Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

  • 28 окт 2025 | 17:41
  • 20618
  • 24
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 36494
  • 20
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 24657
  • 136