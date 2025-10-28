Дебютното издание на състезанието по планинско бягане "Първа пушка“ се организира в Копривщица

Дебютното издание на състезанието по планинско бягане "Първа пушка" ще се състои в Копривщица на 1 ноември в Деня на народните будители. Това съобщи за БТА организаторът на събитието Димитър Сейков. По думите му той и приятелката му Ралица Добрева, с която организират надпреварата, нямат лична връзка с Копривщица, но от години харесват града като туристическа дестинация и са обсъждали идеята да направят спортно събитие там. Инициативата се заражда през януари тази година, когато двамата посещават връх Богдан.

Първоначално идеята била надпреварата да се проведе през април, за да съвпадне със 150-годишнината от избухването на Априлското въстание, но в последствие избират Деня на народните будители, 1 ноември. „Дата е леко патриотично заредена и се вписва логично в духа на Копривщица, роден град на Любен и Петко Каравелови и на Димчо Дебелянов“, посочи той.

Сейков уточни, че „Първа пушка“ се реализира със съдействието на община Копривщица. По думите му в Средна гора няма много състезания по планинско бягане, което прави проявата нова за региона.

“Искахме още от първо издание да имаме по-дълга дистанция, но решихме засега най-дългата да бъде 33 км, което е разумно за първо издание“, обясни Сейков. Той допълни, че интересът е над очакванията му, като са записани над 500 участници. „Очаквахме около 300–350 души, това беше най-оптимистичната ни прогноза. Вероятно мястото и достъпността на Копривщица от София, Пловдив и градове в Северна България, както и фактът, че надпреварата не съвпада с други големи състезания, допринесоха за това“, каза още той.

Маршрутите включват три дистанции от 10, 23 и 33 км. Късата дистанция достига до подножието на връх Голям Поп, в посока Панагюрски колонии. Средната минава изцяло по екопътеката към връх Богдан, а дългата обединява двата маршрута.

“На нас това ни е първо състезание и всичко е ново като изживяване. Имаме късмета да познаваме някои от организаторите на други големи състезания, които ни дадоха насоки как да проведем комуникацията с общината, какво да очакваме и какво трябва сами да решаваме“, заяви Сейков.

След приключването на събитието организаторите ще направят равносметка и ще съберат обратна връзка от участниците и местните жители. „Ще видим какво можем да подобрим. Не очакваме да сме на нивото на утвърдените състезания, които вече имат по десет издания и по няколко хиляди участници. Но това е началото. За догодина, ако всичко е наред, планираме и дистанция до 50 км“, каза в заключение Сейков.