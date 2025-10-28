Мартин "Rekkles" Ларсон обяви, че ще участва на новия турнир от LEC

Шведската звезда на League of Legends Мартин "Rekkles" Ларсон сподели какво следва в неговата блестяща кариера. Играчът на Los Ratones потвърди, че ще участва в LEC Versus 2026 - турнирът, който заменя зимния сплит в LEC.

Hello!



Hope all is well.



I wanted to share some thoughts about the past, the present and the future.



The topics of this post will be Los Ratones 2025, Twitch + YouTube, LEC 2026 Versus and Worlds co-streaming.



The past:



For those who remember, when I made the… pic.twitter.com/nrRJ82qttL — Martin Larsson (@RekklesLoL) October 27, 2025

Последно той се присъедини към Los Ratones, с които спечели два трофея от EMEA Masters и три от NLC.

"Зависи от това как се развие отборът и какви възможности ще се появят. Но сега съм изцяло отдаден на успеха на Los Ratones", сподели Ларсон за бъдещето си след края на турнира.

Снимка: Мартин "Rekkles" Ларсон