  1. Sportal.bg
  2. eSports
  Мартин "Rekkles" Ларсон обяви, че ще участва на новия турнир от LEC

Мартин "Rekkles" Ларсон обяви, че ще участва на новия турнир от LEC

  • 28 окт 2025 | 11:41
Шведската звезда на League of Legends Мартин "Rekkles" Ларсон сподели какво следва в неговата блестяща кариера. Играчът на Los Ratones потвърди, че ще участва в LEC Versus 2026 - турнирът, който заменя зимния сплит в LEC.

Последно той се присъедини към Los Ratones, с които спечели два трофея от EMEA Masters и три от NLC.

"Зависи от това как се развие отборът и какви възможности ще се появят. Но сега съм изцяло отдаден на успеха на Los Ratones", сподели Ларсон за бъдещето си след края на турнира.

Снимка: Мартин "Rekkles" Ларсон

