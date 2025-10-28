Популярни
Ще остане ли Аталанта без загуба и след мача с Милан?

Ще остане ли Аталанта без загуба и след мача с Милан?

Аталанта и Милан ще се изправят един срещу друг в дербито от 9-ия кръг на италианската Серия "А" днес от 21:45 часа на стадион "Ню Баланс Арена". Двубоят ще бъде ръководен от опитния рефер Даниеле Довери.

Това е сблъсък между два от най-атрактивните отбори в италианския елит, като "росонерите" се борят за титлата, докато "бергамаските" са замесени в борбата за класиране в Шампионската лига. В момента Милан заема трето място в класирането с 17 точки, докато Аталанта е на седма позиция с 12 пункта.

Аталанта е еиднственият отбор без загуба от началото на сезона и се намира в серия от четири последователни равенства в Серия "А". Последният мач на тима завърши 1:1 срещу Кремонезе. Преди това отборът от Бергамо не успя да победи Славия (Прага) в Шампионската лига (0:0) и направи нулево равенство в първенството срещу Лацио. Единствена победа в последните пет мача дойде срещу Брюж (2:1).

Милан, от своя страна, показва по-стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет срещи. През уикенда "росонерите" завършиха 2:2 с Пиза, но преди това победиха Фиорентина с 2:1, Наполи с 2:1 и Лече с 3:0 за Купата на Италия (на 23.09.2025).

Милан е близо до върха, като изостава само с точка от Наполи и Рома. Аталанта е на седмо място, а серията от равенства в последните мачове отдалечи отбора от челната четворка. Разликата от 5 точки между двата отбора прави този мач особено важен за домакините, които се нуждаят от победа, за да не изостанат още повече в борбата за местата, даващи право на участие в европейските турнири.

Интересно е да се отбележи, че до момента и двата отбора имат по 6 допуснати гола, но Милан е отбелязал повече - 13 срещу 12 за Аталанта.

Аталанта ще трябва да се справя без двама важни играчи - Митчъл Бакер и младата звезда Джорджо Скалвини, които са контузени. Под въпрос за мача е и опитният защитник Сеад Коласинак. Въпреки това, треньорът Иван Юрич може да разчита на добрата форма на Никола Залевски, който наскоро отбеляза гол и направи асистенция срещу Лече.

Милан също има сериозни проблеми с контузии, като четирима играчи ще пропуснат мача - Кристиан Пулишич, Первис Еступинян, Адриен Рабио и Ардон Яшари. Добрата новина за "росонерите" е, че Лука Модрич е в отлична форма, като 39-годишният хърватски ветеран има 1 гол и 2 асистенции от началото на сезона.

За последно двата отбора се срещнаха на 20 април 2025 г. на стадион "Джузепе Меаца", когато Аталанта победи с 1:0 в мач от 33-тия кръг на Серия "А". Единственото попадение в мача беше дело на Едерсон, който се разписа в 62-рата минута.

Интересно е, че в последните пет срещи между двата отбора Аталанта има превес с 3 победи, 1 равенство и само 1 загуба.

