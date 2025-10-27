Нападателят на Питсбърг Рикард Ракел няма да играе поне до средата на декември

Нападателят на Питсбърг Пенгуинс Рикард Ракел няма да играе поне в следващите шест-осем седмици, тъй като е претърпял операция на китката на лявата ръка, съобщиха от клуба. 32-годишният швед направи много силен старт на новия сезон в Националната хокейна лига, като за девет мача записа три гола и пет асистенции, а Питсбърг заема второ място в Столичната дивизия с 13 точки.

На негово място в тима вече бе извикан Виле Койвунен, който стартира кампанията в Американската хокейна лига с четири гола и седем асистенции в шест мача за тима на Уилкис-Баър/Скрантън.

Ракел стана вторият основен играч на Питсбърг в рамките на последната седмица, който ще отсъства за продължителен период от време. Бранителят Кейлъб Джоунс ще бъде извън игра около осем седмици заради травма в крака, която получи в четвъртък при успеха с 5:3 над шампиона Флорида Пантърс.