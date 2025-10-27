Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  Нико Ковач: Няма да правим големи промени срещу Айнтрахт, искаме да стигнем до финала в Берлин

Нико Ковач: Няма да правим големи промени срещу Айнтрахт, искаме да стигнем до финала в Берлин

  • 27 окт 2025 | 15:45
  • 567
  • 0

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач заяви преди утрешния двубой на отбора срещу Айнтрахт (Франкфурт) в турнира за Купата на Германия, че няма да има големи промени в сравнение с последния мач на тима.

"Няма да има големи промени, всички са готови за утре. Наясно сме, че Купата става все по-важна през последните години. Искаме да отидем в Берлин. Но сега ни предстои труден мач като гости във Франкфурт. Те отбелязват много голове, но и допуснаха доста. Имат голям потенциал, млади и талантливи са. Трябва да играем нашата игра от 1-вата до 90-ата или дори 120-ата минута", коментира Ковач на пресконференцията преди срещата.

Попитан за нападателя Серу Гираси, наставникът на Борусия (Дортмунд) отговори: "Той е много важен за нас. Той е този, който инициира атакуващите ни действия. Подкрепям го, но въпреки това е възможно да получи почивка в някакъв момент".

Колкото до победата с 1:0 над Кьолн в събота в Бундеслигата, дошла в последните секунди, Нико Ковач заяви: "Победата беше много важна. Фактът, че всички заедно изтичаха към ъгъла след гола, ми показва, че се развива нещо, от което се нуждаеш в отборен спорт - отборен дух, емоция. Тази експлозия с феновете беше точно това, от което се нуждаехме в 96-ата минута".

Ковач коментира още, че няма да бъде оказван натиск за пълноценното възстановяване с Жюлиен Дюранвил и Емре Джан.

"Жюлиен все още няма разрешение да влиза в единоборства, не може да рискуваме да падне на рамото си. Емре напредва, но вероятно ще се завърне след паузата за националните отбори. Нуждаем се от футболисти, които са 100% годни", завърши старши треньорът на Борусия (Дортмунд).

