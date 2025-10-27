Нико Ковач: Няма да правим големи промени срещу Айнтрахт, искаме да стигнем до финала в Берлин

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач заяви преди утрешния двубой на отбора срещу Айнтрахт (Франкфурт) в турнира за Купата на Германия, че няма да има големи промени в сравнение с последния мач на тима.

"Няма да има големи промени, всички са готови за утре. Наясно сме, че Купата става все по-важна през последните години. Искаме да отидем в Берлин. Но сега ни предстои труден мач като гости във Франкфурт. Те отбелязват много голове, но и допуснаха доста. Имат голям потенциал, млади и талантливи са. Трябва да играем нашата игра от 1-вата до 90-ата или дори 120-ата минута", коментира Ковач на пресконференцията преди срещата.

Niko Kovac:



"There are no major changes; everyone is fit for tomorrow."#BVB pic.twitter.com/irOF0KI8Mu — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) October 27, 2025

Попитан за нападателя Серу Гираси, наставникът на Борусия (Дортмунд) отговори: "Той е много важен за нас. Той е този, който инициира атакуващите ни действия. Подкрепям го, но въпреки това е възможно да получи почивка в някакъв момент".

Колкото до победата с 1:0 над Кьолн в събота в Бундеслигата, дошла в последните секунди, Нико Ковач заяви: "Победата беше много важна. Фактът, че всички заедно изтичаха към ъгъла след гола, ми показва, че се развива нещо, от което се нуждаеш в отборен спорт - отборен дух, емоция. Тази експлозия с феновете беше точно това, от което се нуждаехме в 96-ата минута".

🎙️ Niko Kovac ahead of the Pokal match in Frankfurt:



“We are aware that the cup has gained in importance in recent years. Every team wants to go to Berlin. We know how difficult it is, but we have shown in recent games that we have what it takes.” #SGEBVB — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 27, 2025

Ковач коментира още, че няма да бъде оказван натиск за пълноценното възстановяване с Жюлиен Дюранвил и Емре Джан.

"Жюлиен все още няма разрешение да влиза в единоборства, не може да рискуваме да падне на рамото си. Емре напредва, но вероятно ще се завърне след паузата за националните отбори. Нуждаем се от футболисти, които са 100% годни", завърши старши треньорът на Борусия (Дортмунд).