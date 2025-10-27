Якоб Ингебригтсен с предупреждение към съперниците си - гони три световни рекорда през 2026 г.

Якоб Ингебригтсен планира грандиозно завръщане на пистата през 2026 г., като е набелязал три световни рекорда и вече е определил къде се надява да ги подобри.

Въпреки трудния сезон, белязан от контузия, норвежката звезда в Ингебригтсен вече е изложил амбициозен план да преследва три от седемте световни рекорда на открито, които все още му убягват.

25-годишният атлет от Санднес ясно заяви, че крайната му цел е да си осигури 10 световни рекорда на открито. В момента той държи три от тях: на 2000 м, 3000 м и две мили.

През изминалия сезон травма на ахилеса му попречи да направи опити за световни рекорди на открито и се отрази на представянето му на Световното първенство през 2025 г., където той беше бледа сянка на себе си.

"Тази година положих добра основа за невероятно завръщане с няколко световни рекорда през следващия сезон“, каза Ингебригтсен пред VG с усмивка, смесвайки оптимизъм с нотка на черен хумор.

На въпрос кои дисциплини е набелязал, отговорът му беше директен. "Надявам се да взема световните рекорди на 1500 м, милята и 5000 м. Ако успея да го направя, ще трябва да бъда доволен. Трябва да определя някои турнири и дати, на които ще имам най-добрия шанс да направя добри опити.“

Той добави, че планирането вече е в ход: "С Елизабет (съпругата му) започнахме да разглеждаме датите.“

Ингебригтсен има предвид конкретни места, които биха могли да осигурят подходящите условия за неговите рекордьорски амбиции.

"Да, повечето писти са добри за бягане, но всяка писта може да има и лоши условия. Това е малко лотария, но като цяло е по-сигурно по-на юг в Европа“, отбеляза той. "Монако е много добро състезание от много години, Париж е добър, а Силезия е много добра. Това са турнири, които съм набелязал.“

"И най-вероятно Бислет“, добави той, визирайки емблематичния стадион в Осло. "Това винаги е нещо, което очаквам с нетърпение.“

Снимки: Gettyimages