  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Обявиха пълната бойна карта за UFC 322

Обявиха пълната бойна карта за UFC 322

  • 27 окт 2025 | 15:17
  • 151
  • 0

Бойната карта за UFC 322 е изпълнена с множество звезди. Следващото номерирано събитие на UFC, насрочено за 15-и ноември в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, ще бъде оглавено от два мащабни двубоя за титли.

В главното събитие бившият шампион на UFC в лека категория Ислам Махачев ще се опита да стане шампион в две дивизии, изправяйки се срещу шампиона на UFC в полусредна категория Джак Дела Мадалена. Това ще бъде първа защита на титлата за JDM, след като той победи Белал Мохамед с единодушно съдийско решение на UFC 315 през май.

Жан Уейли също се качва в по-горна категория, освобождавайки титлата си в категория сламка, която наскоро бе спечелена от Макензи Дърн на UFC 321. Жан ще се стреми да стане шампионка в две дивизии, като се изправи срещу шампионката на UFC в категория муха Валентина Шевченко, която е в серия от две поредни победи.

Вижте пълната бойна карта за UFC 322 по-долу.

Основна карта на UFC 322 (ESPN+ PPV)
Джак Дела Мадалена срещу Ислам Махачев
Валентина Шевченко срещу Жан Уейли
Шон Брейди срещу Майкъл Моралес
Бо Никъл срещу Родолфо Виейра
Леон Едуардс срещу Карлос Пратес

Предварителни битки на UFC 322 (FX/ESPN+)
Бенеил Дариуш срещу Беноа Сен Дени
Роман Копилов срещу Грегъри Родригес
Ерин Бланчфилд срещу Трейси Кортес
Малкълм Улемекър срещу Крис Хъдън

Кайл Даукаус срещу Джералд Мършарт
Пат Сабатини срещу Чепе Мерискал
Анджела Хил срещу Фатиме Клине
Саянгур Сусуркаев срещу Ерик Макконико

