Йордан Минчев и Кемниц допуснаха загуба в Германия

Българският национал Йордан Минчев и неговият германски отбор Кемниц претърпяха поражение при гостуването си на Бамберг с 82:96 в двубой от петия кръг на местния шампионат.

За Кемниц загубата бе втора, а съставът прекъсна серията си от три победи. Минчев и съотборниците му са седми в подреждането към момента с актив 3-2.

Българинът реализира 6 точки, 8 борби и 2 асистенции за 28 игрови минути.

В следващия си мач Кемниц приема Улм в среща от турнира Еврокъп на 29 октомври, а на 1 ноември има домакинство срещу Брауншвайг в Бундеслигата.