Ню Джърси продължи победната си серия и срещу Колорадо

Джак Хюз отбеляза два гола, включително победния 3:07 минути преди края на продълженията, а Ню Джърси Девилс спечели осмата си поредна победа, след като се наложи над гостуващия Колорадо Авеланж с 4:3.

Хюз също отбеляза през първия период, докато Арсений Грицюк и Конър Браун също се разписаха за Девилс. Вратарят Джейк Алън направи 21 спасявания.

WHO ELSE BUT JACK?! 😤



Hughes' eighth goal of the season

Дилън Гюнтер отбеляза решаващия гол 5:36 минути преди края на третия период и Юта Мамут победи като гост Уинипег Джетс с 3:2. Така отборът записа седми пореден успех.

Михаил Сергачев и Майкъл Карконе също се разписаха за Мамут, а Витек Ванечек направи 28 спасявания.

DYLAN GUENTHER OFF A GROSS PASS FROM LOGAN COOLEY 🤢



The @utahmammoth are so much fun to watch right now! pic.twitter.com/Pmq14IMM5s — NHL (@NHL) October 27, 2025

Марк Шайфеле отбеляза осмия си гол за сезона, а Дилън ДеМело - първия си за Уинипег, които загубиха два от три мача след серия от пет победи. Конър Хелебюк направи 29 спасявания.

Никита Кучеров отбеляза 32 секунди след началото на продълженията, за да донесе победата на Тампа Бей с 2:1 над Вегас. Вратарят Андрей Василевски отрази 18 удара.

GUESS WHO 📞



Nikita Kucherov scores in OT to win it for the Lightning!