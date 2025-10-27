Дейна Уайт коментира инцидента в последната битка на UFC 321

Президентът на UFC Дейна Уайт не е въодушевен от идеята Том Аспинал и Сирил Ган да се бият отново, но признава, че точно това предстои.

Главният двубой на UFC 321 между Том Аспинал и Сирил Ган завърши разочароващо без победител, след като бъркане в окото на шампиона в тежка категория го направи неспособен да продължи.

След края на срещата Аспинал реагира остро на освиркванията от публиката в Абу Даби. Той също така се сблъска с критики, че може би не е искал да поднови битката, тъй като Ган се е представял много по-добре от очакваното. Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт не отправи подобно обвинение, но подчерта, че в крайна сметка решението дали да продължи е било изцяло на Аспинал.

„Чувствам се така, както всички останали. Страхотно представяне, но гаден край“, заяви Уайт на пресконференцията след UFC 321. „Мисля, че след битката с Джон Джоунс много хора отписаха Сирил Ган. Тази вечер той изглеждаше дяволски добре. Изглеждаше, че ни очакват няколко рунда и щеше да бъде добър мач.“

„Не мога да карам хората да се бият. Ако искам да организирам двубой, не мога да ги принудя. Определено не можеш да накараш някого да продължи, ако смята, че е контузен. Само Том знае какво се е случило. Можеше ли да вижда? Не можеше ли? Можеше ли да продължи? Само той знае това“, добави Уайт.

Веднага след инцидента Аспинал получи медицинска помощ и държеше мокра кърпа на лицето си в опит да се възстанови.

„Пълна досада, но да, ще организираме реванш“, потвърди Уайт. „И двамата са във форма, като изключим проблема с окото му. И двамата бойци не са контузени. Ще го направим възможно най-скоро.“

Уайт разкри, че Аспинал е бил откаран в местна болница веднага след края на мача, поради което не се появи на пресконференцията, за да коментира контузията си.

Въпреки това, шефът на UFC призна, че е бил наистина впечатлен от представянето на Ган. Според него, ако има нещо положително от тази ситуация, то е, че коефициентите за реванша ще бъдат по-изравнени.

„Мисля, че заради битката с Джон Джоунс всички подценяваха Сирил Ган и го бяха отписали“, каза Уайт, припомняйки загубата на Ган от Джоунс през 2023 г. „Сигурен съм, че в своя лагер той е тренирал като звяр за този мач и е жалко, че завърши по този начин.“

„Смятам, че вероятно ще има много по-голям интерес към реванша, след като хората видяха, че той окървави Том. Том не искаше да продължи битката. Реваншът е много интересен“, завърши Уайт.