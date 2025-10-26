Популярни
Девет мача от НБА тази нощ

  26 окт 2025 | 20:00
  • 481
  • 0
Девет мача от НБА тази нощ

В нощта на 26-и срещу 27-и октомври (неделя срещу понеделник) се играят девет мача от НБА на САЩ и Канада.

Преди техния старт лидери в класирането на двете конференции са Сан Антонио Спърс на Запад с баланс от 2-0 победи и Милуоки Бъкс със същия актив на Изток.

Програмната схема стартира в 20:00 часа българско време и в него Сан Антонио Спърс посреща Бруклин Нетс.

В 21:30 часа Детройт Пистънс посреща шампиона от сезон 2023/2024 Бостън Селтикс.

Точно в полунощ стартират три нови мача. В единия от тях Вашингтон Уизърдс посреща Шарлът Хорнетс.

Другата среща е между Кливланд Кавалиърс и Милуоки Бъкс.

Третият противопоставя Маями Хийт и Ню Йорк Никс.

Час по-късно е домакинството на Минесота Тимбъруулвс на Индиана Пейсърс.

В 1:30 часа е срещата между Далас Маверикс и Торонто Раптърс.

В 3:00 часа започват и последните два мача. Единият от тях е между ЛА Клипърс и Портланд Трейл Блейзърс.

Другият е домакинството на бившия отбор на Александър Везенков Сакраменто Кингс и ЛА Лейкърс.

