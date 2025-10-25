Хофенхайм надви опашкар и записа първа победа у дома

Хофенхайм записа първа победа у дома за сезона, след като победи с 3:1 вкъщи опашкаря Хайденхайм. Tова бе втори пореден успех за тима от Зинсхайм, който се изкачи на временната 7-а позиция с 13 точки. Хайденхайм пък продължава да е предпоследен в класирането само с 4 пункта от началото на сезона.

Косовският национал Фисник Аслани откри за Хофе в 18-ата минута с много красив изстрел от дистанция. В продължението на първата част пък домакините на практиха подпечатаха победата си и удвоиха с попадение на Тим Лемперле, който се възползва от прострелен пас на Базумана Туре и отблизо вкара за 2:0.

През втората част интригата в мача окончателно приключи в 63-ата минута. Тогава Андрей Крамарич получи добро подаване от Туре, който записа втора асистенция, излъга бранител на гостите и с изстрел с десния крак направи 3:0. Все пак имаше време и за почетен гол за Хайденхайм, дело на резервата Щефан Шимер дванадесет минути по-късно.