Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. Хофенхайм
  3. Хофенхайм надви опашкар и записа първа победа у дома

Хофенхайм надви опашкар и записа първа победа у дома

  • 25 окт 2025 | 19:09
  • 228
  • 0
Хофенхайм надви опашкар и записа първа победа у дома

Хофенхайм записа първа победа у дома за сезона, след като победи с 3:1 вкъщи опашкаря Хайденхайм. Tова бе втори пореден успех за тима от Зинсхайм, който се изкачи на временната 7-а позиция с 13 точки. Хайденхайм пък продължава да е предпоследен в класирането само с 4 пункта от началото на сезона.

Косовският национал Фисник Аслани откри за Хофе в 18-ата минута с много красив изстрел от дистанция. В продължението на първата част пък домакините на практиха подпечатаха победата си и удвоиха с попадение на Тим Лемперле, който се възползва от прострелен пас на Базумана Туре и отблизо вкара за 2:0.

През втората част интригата в мача окончателно приключи в 63-ата минута. Тогава Андрей Крамарич получи добро подаване от Туре, който записа втора асистенция, излъга бранител на гостите и с изстрел с десния крак направи 3:0. Все пак имаше време и за почетен гол за Хайденхайм, дело на резервата Щефан Шимер дванадесет минути по-късно.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

  • 25 окт 2025 | 18:43
  • 7468
  • 11
Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

  • 25 окт 2025 | 15:16
  • 5592
  • 3
Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 14:13
  • 10120
  • 14
Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

  • 25 окт 2025 | 14:06
  • 1918
  • 3
Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

  • 25 окт 2025 | 12:02
  • 1004
  • 0
Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

  • 25 окт 2025 | 11:46
  • 2415
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 62071
  • 119
На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

  • 25 окт 2025 | 19:58
  • 6573
  • 3
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 25377
  • 25
Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

  • 25 окт 2025 | 19:30
  • 2463
  • 1
Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

  • 25 окт 2025 | 18:58
  • 12812
  • 11
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 10065
  • 1