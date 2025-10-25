Удинезе с първа домакинска победа от март

Удинезе стигна до първата си домакинска победа в Серия А от първи март, след като победи Лече с 3:2. Това позволи на тима да се изравни по точки с Ювентус, който е седми, но още не е изграл мача си от този кръг.

"Фриуланите" бяха спечелили само две точки в последните си четири мача и бяха амбицирани днес да стигнат до победата. Те поведоха в 16-ата минута, когато след ъглов удар защитата на гостите не успя да изчисти добре. Йеспер Карлстрьом откри резултата след пробив отляво и удар от малък ъгъл. Малко по-късно Дзаниоло можеше да удвои, но ударът му срещна гредата. Домакините стигнаха до втори гол преди почивката след пробив на Ата отляво. Той центрира, а Кейнан Дейвис се разписа след удар с глава.

Three goals and three points for Udinese! ⚪⚫#UdineseLecce pic.twitter.com/NzejqH5abv — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 25, 2025

Лече се върна в мача след час игра, когато Медон Бериша изненада вратаря Окойе от пряк свободен удар от сериозна дистанция. Гостите се изнесоха в предни позиции и създадоха няколко положения. Те обаче не успяха да изравнят и минута преди края на редовното време резервата Адам Букса отбеляза първия си гол в Серия А, с което реши мача. В добавеното време Конан Н'Дри се разписа за Лече, но вече бе твърде късно.

Снимки: Imago