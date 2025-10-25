Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. Удинезе
  3. Удинезе с първа домакинска победа от март

Удинезе с първа домакинска победа от март

  • 25 окт 2025 | 18:26
  • 421
  • 0
Удинезе с първа домакинска победа от март

Удинезе стигна до първата си домакинска победа в Серия А от първи март, след като победи Лече с 3:2. Това позволи на тима да се изравни по точки с Ювентус, който е седми, но още не е изграл мача си от този кръг.

"Фриуланите" бяха спечелили само две точки в последните си четири мача и бяха амбицирани днес да стигнат до победата. Те поведоха в 16-ата минута, когато след ъглов удар защитата на гостите не успя да изчисти добре. Йеспер Карлстрьом откри резултата след пробив отляво и удар от малък ъгъл. Малко по-късно Дзаниоло можеше да удвои, но ударът му срещна гредата. Домакините стигнаха до втори гол преди почивката след пробив на Ата отляво. Той центрира, а Кейнан Дейвис се разписа след удар с глава.

Лече се върна в мача след час игра, когато Медон Бериша изненада вратаря Окойе от пряк свободен удар от сериозна дистанция. Гостите се изнесоха в предни позиции и създадоха няколко положения. Те обаче не успяха да изравнят и минута преди края на редовното време резервата Адам Букса отбеляза първия си гол в Серия А, с което реши мача. В добавеното време Конан Н'Дри се разписа за Лече, но вече бе твърде късно.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

  • 25 окт 2025 | 18:43
  • 7449
  • 11
Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

  • 25 окт 2025 | 15:16
  • 5589
  • 3
Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 14:13
  • 10107
  • 14
Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

  • 25 окт 2025 | 14:06
  • 1918
  • 3
Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

  • 25 окт 2025 | 12:02
  • 1003
  • 0
Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

  • 25 окт 2025 | 11:46
  • 2414
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 61682
  • 119
На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

  • 25 окт 2025 | 19:58
  • 6464
  • 3
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 25323
  • 25
Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

  • 25 окт 2025 | 19:30
  • 2413
  • 1
Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

  • 25 окт 2025 | 18:58
  • 12748
  • 11
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 10018
  • 1