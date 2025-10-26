Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков се отправя към Миконос, но не на почивка

Везенков се отправя към Миконос, но не на почивка

  • 26 окт 2025 | 07:27
  • 276
  • 0

След страхотната победа с 25 точки разлика срещу Байерн Мюнхен в Евролигата в петък, днес Олимпиакос ще има далеч по-непретенциозен съперник. В среща от четвъртия кръг на гръцкото първенство Александър Везенков и компания гостуват на едноименния тим от популярния курортен остров Миконос.

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Шампионът в Баскет Лига Олимпиакос, след ценната победа срещу големия си съперник Панатинайкос неотдавна, е лидер с 3 успеха от 3 срещи. Единствено АЕК Атина е също с 3-0 от началото на сезона в Гърция. Миконос пък е с една победа и едно поражение дотук.

Везенков: Свършихме чудесна работа в защита срещу Байерн
Везенков: Свършихме чудесна работа в защита срещу Байерн

Воденият от Йоргос Барцокас тим вероятно ще играе днес и с едно наум за следващата седмица, когато в Евролигата предстои двоен кръг, а Везенков и компания ще имат две поредни домакинства, но срещу доста сериозни съперници - Монако и водача в подреждането Апоел Тел Авив.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Изиграха се 5 мача от НБА тази нощ

Изиграха се 5 мача от НБА тази нощ

  • 26 окт 2025 | 05:52
  • 2279
  • 3
Най-новото попълнение на Звезда пристигна в Белград

Най-новото попълнение на Звезда пристигна в Белград

  • 25 окт 2025 | 20:19
  • 766
  • 0
Звезда на Фенербахче си направи шега с Ръсел Уестбрук, после публично му се извини

Звезда на Фенербахче си направи шега с Ръсел Уестбрук, после публично му се извини

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 880
  • 0
Шокиращи детайли за схемата за уреждане на покер срещи с участието на Чонси Билъпс

Шокиращи детайли за схемата за уреждане на покер срещи с участието на Чонси Билъпс

  • 25 окт 2025 | 19:14
  • 7042
  • 1
Тежък удар за Жалгирис, основен играч се контузи

Тежък удар за Жалгирис, основен играч се контузи

  • 25 окт 2025 | 17:38
  • 562
  • 0
Пишещият история Дончич: Искам да побеждавам във всеки мач

Пишещият история Дончич: Искам да побеждавам във всеки мач

  • 25 окт 2025 | 17:27
  • 998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 105197
  • 216
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 1597
  • 0
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 10961
  • 2
ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:34
  • 225
  • 0
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 33303
  • 113
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 13536
  • 1