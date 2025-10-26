Везенков се отправя към Миконос, но не на почивка

След страхотната победа с 25 точки разлика срещу Байерн Мюнхен в Евролигата в петък, днес Олимпиакос ще има далеч по-непретенциозен съперник. В среща от четвъртия кръг на гръцкото първенство Александър Везенков и компания гостуват на едноименния тим от популярния курортен остров Миконос.

Шампионът в Баскет Лига Олимпиакос, след ценната победа срещу големия си съперник Панатинайкос неотдавна, е лидер с 3 успеха от 3 срещи. Единствено АЕК Атина е също с 3-0 от началото на сезона в Гърция. Миконос пък е с една победа и едно поражение дотук.

Воденият от Йоргос Барцокас тим вероятно ще играе днес и с едно наум за следващата седмица, когато в Евролигата предстои двоен кръг, а Везенков и компания ще имат две поредни домакинства, но срещу доста сериозни съперници - Монако и водача в подреждането Апоел Тел Авив.

