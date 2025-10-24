Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Сливен ще приеме национален лагер за момичета и момчета по проект към Международната федерация по баскетбол

Сливен ще приеме национален лагер за момичета и момчета по проект към Международната федерация по баскетбол

  • 24 окт 2025 | 20:50
  • 310
  • 0
Сливен ще приеме национален лагер за момичета и момчета по проект към Международната федерация по баскетбол

Сливен ще бъде домакин на национален лагер по проекта към Международната федерация по баскетбол (ФИБА) - YDF за момичета и момчета до 14 години. Той ще се проведе в периода от 27 октомври до 1 ноември, съобщиха от Българската федерация по баскетбол (БФБ).

В лагера ще се включат общо 62 млади баскетболисти, които са родени през 2012 година.

Треньорите, които ще вземат участие са:

Женска част

Кирил Петров (Вълци Разград)

Радомир Стоянов (Сливен баскет)

Зорница Мълчанкова (Яворов)

Катерина Рудева (Шумен)

Ганка Николова (Академик Пловдив)

Теодора Петрова (Рилски спортист)

Стоян Велков (Свети Влас)

Мъжка част

Николай Николов (Дунав 2016 Русе)

Димитър Димитров (Академик Бултекс 99)

Цветомир Бонев (Черно море Тича)

Георги Кантарев (Хебър)

Венцислав Костов (Вихрен Сандански)

Георги Кучков (Ахил)

Николай Николов (Свети Георги)

На лагера ще присъстват още Таня Гатева - мениджър развитие Женска част към централата и национален селекционер на България при жените, Петър Клечков - главен методист на БФБ, и Филип Виденов - изпълнителен директор на баскетболната федерация.

Лагерът щe се проведe съвместно с община Сливен.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Дреймонд Грийн е изиграл ключова роля, за да се откаже Голдън Стейт от привличането на Лаури Марканен

Дреймонд Грийн е изиграл ключова роля, за да се откаже Голдън Стейт от привличането на Лаури Марканен

  • 24 окт 2025 | 15:51
  • 866
  • 0
Спартак Плевен ще участва в Европейската младежка лига за първи път в историята си

Спартак Плевен ще участва в Европейската младежка лига за първи път в историята си

  • 24 окт 2025 | 14:19
  • 1057
  • 0
Карина Константинова и Келтерн с трета поредна победа в Еврокъп

Карина Константинова и Келтерн с трета поредна победа в Еврокъп

  • 24 окт 2025 | 11:08
  • 602
  • 0
Стеф Къри открадна шоуто в зрелищен дуел с Аарън Гордън

Стеф Къри открадна шоуто в зрелищен дуел с Аарън Гордън

  • 24 окт 2025 | 10:28
  • 3499
  • 0
Нова драма с продължения и нов успех за Оклахома в повторение на финала срещу Индиана

Нова драма с продължения и нов успех за Оклахома в повторение на финала срещу Индиана

  • 24 окт 2025 | 06:57
  • 889
  • 1
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 12382
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

  • 24 окт 2025 | 22:01
  • 11683
  • 13
Начало на двубоя в Мюнхен

Начало на двубоя в Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 21:45
  • 2101
  • 0
Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик шокира Левски в София

  • 24 окт 2025 | 20:51
  • 13571
  • 2
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

  • 24 окт 2025 | 19:18
  • 31509
  • 38
Милан 1:0 Пиза, ранен гол на Леао

Милан 1:0 Пиза, ранен гол на Леао

  • 24 окт 2025 | 21:45
  • 2418
  • 8
Лидерът дръпна пред останалите

Лидерът дръпна пред останалите

  • 24 окт 2025 | 20:50
  • 23878
  • 7