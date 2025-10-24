Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тиаго Сплитер е новият временен треньор на Портланд

  • 24 окт 2025 | 16:35
  • 223
  • 0
Роденият в Бразилия Тиаго Сплитер беше назначен за временен треньор на Портланд Трейл Блейзърс след ареста на Чонси Билъпс. 40-годишният Сплитер ще дебютира на поста тази нощ, когато Трейл Блейзърс ще приемe Голдън Стейт Уориърс. Билъпс беше арестуван вчера като част от федерално разследване за незаконни залагания. До момента Сплитер бе помощник-треньор на Билъпс в Портланд.

"Наясно сме с обвиненията, свързани със старши треньора Чонси Билъпс, и Трейл Блейзърс сътрудничи напълно на разследването. Билъпс е незабавно пуснат в отпуск, а Тиаго Сплитер ще поеме временно задълженията на старши треньор", се казва в изявление на клуба.

Сплитер е първият бразилец, старши треньор в историята на НБА. Това е първият му сезон с Трейл Блейзърс. Преди това е бил помощник-треньор в Бруклин (2019-2023) и Хюстън (2023-2024). Той беше старши треньор на участника в Евролигата Париж миналия сезон.

Като играч Сплитер игра седем сезона в НБА от 2010 до 2017 година и има средни показатели от 7.9 точки и 5.0 борби в 355 мача (153 като титуляр). Носил е екипите на Сан Антонио Спърс, с който спечели титлата 2013-2014, Атланта и Филаделфия. Той също така игра за Бразилия на Олимпийските игри през 2012 година.

Снимки: Gettyimages

