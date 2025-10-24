Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кевин Портър аут за Милуоки в следващите два мача

Кевин Портър аут за Милуоки в следващите два мача

  • 24 окт 2025 | 16:23
  • 249
  • 0
Кевин Портър аут за Милуоки в следващите два мача

Гардът на Милуоки Бъкс Кевин Портър-младши ще пропусне предстоящите две гостувания на тима, тъй като има травма в глезена, съобщиха "Елените".

25-годишният плеймейкър получи травмата в откриващия мач за сезона, в който Милуоки надделя със 130:122 над Вашингтон Уизардс. Портър се контузи още в първата четвърт на мача, а до този момент вече бе реализирал десет точки.

През миналия сезон той записа участие в 30 мача за "Елените", в които се отчете със средно по 11,7 точки, 3,9 борби и 3,7 асистенции.

Следващите два мача на Милуоки са срещу Торонто тази нощ и срещу Кливланд в нощта на неделя срещу понеделник.

Снимки: Gettyimages

