Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Министър Иван Пешев награди медалистите от Световното по сумо

Министър Иван Пешев награди медалистите от Световното по сумо

  • 24 окт 2025 | 15:49
  • 198
  • 0
Министър Иван Пешев награди медалистите от Световното по сумо

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетни плакети на медалистите от Световното първенство по сумо.

На шампионата в Банкок (Тайланд) Симеон Станкович завоюва сребърен медал при 115-килограмовите, а Иван Благоев спечели бронзов медал в категория до 100 кг.

"Поздравявам ви за успешното представяне и завоюваните медали. Резултатите ви са доказателство за професионализъм, упоритост и отдаденост. Сигурен съм, че ви чакат още отличия от най-големите първенства", заяви министър Пешев.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Христо Христов и Николай Николов за приноса им към подготовката и успеха на националния отбор.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Никълъс Николов също си осигури медал от Европейското в Будва

Никълъс Николов също си осигури медал от Европейското в Будва

  • 24 окт 2025 | 11:01
  • 648
  • 0
Тайсън Фюри увери: Нямам за какво да се връщам в бокса - нито за пари, нито за слава

Тайсън Фюри увери: Нямам за какво да се връщам в бокса - нито за пари, нито за слава

  • 23 окт 2025 | 20:42
  • 13328
  • 5
От спаринг партньор на Усик до претендент за титлите му

От спаринг партньор на Усик до претендент за титлите му

  • 23 окт 2025 | 19:58
  • 3947
  • 0
Пади Пимблет за Топурия: Много говори, но не подписва договор

Пади Пимблет за Топурия: Много говори, но не подписва договор

  • 23 окт 2025 | 15:36
  • 1305
  • 1
Ана Добрева с бронз от Европейското по бокс в Будва

Ана Добрева с бронз от Европейското по бокс в Будва

  • 23 окт 2025 | 15:27
  • 441
  • 0
Слави Бинев бе избран на висока позиция в Световната федерация по таекуондо

Слави Бинев бе избран на висока позиция в Световната федерация по таекуондо

  • 23 окт 2025 | 12:21
  • 809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 10981
  • 5
11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

  • 24 окт 2025 | 16:39
  • 2118
  • 0
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 4747
  • 6
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 10063
  • 21
Втора лига на живо: Мони Чатов от ЦСКА II наказа Фратрия

Втора лига на живо: Мони Чатов от ЦСКА II наказа Фратрия

  • 24 окт 2025 | 17:10
  • 4058
  • 1
Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

  • 24 окт 2025 | 14:25
  • 4775
  • 5