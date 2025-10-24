Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спартак Плевен ще участва в Европейската младежка лига за първи път в историята си

Спартак Плевен ще участва в Европейската младежка лига за първи път в историята си

  • 24 окт 2025 | 14:19
  • 534
  • 0
Спартак Плевен ще участва в Европейската младежка лига за първи път в историята си

Младите играчи на Спартак Плевен ще участват в Европейската младежка баскетболна лига (EYBL) за първи път в историята си, съобщи мениджърът на клуба Богдан Петков.

Той добави, че това ще бъде селекцията до 17 години на плевенския тим, водена от Антонио Станков. За участието са получили покана от организаторите. В турнира ще се състезават едни от най-добрите отбори сред подрастващите в Европа.

Мениджърът каза още, че за момчетата това е шанс за трупане на безценен опит.  Част от тях ще  се сблъскат за първи път с турнир от такъв ранг. За него е чест, че името на Спартак Плевен ще се чуе на много места в стария континент. Очаква достойно представяне и пожелава на своите млади баскетболисти да дадат максимума от себе си и за тях този турнир да е едно незабравимо преживяване.

Отборът на Спартак е в група I на EYBL, заедно с тимовете на Академи Истанбул - 2 (Турция), Гьотинген (Германия), Ди Ланг Академи (Швейцария), Баскетболна академия Евробол, МВК Карловка (Словакия), НХ Острава (Чехия), Памукспор (Турция), СКН Санкт Пьолтен (Австрия), ЮБСК - Джуниърс Грац (Австрия).

Срещите ще се играят в периода от 31 октомври до 2 ноември в “Памукспор сентър”, в Истанбул (Турция). Първият мач на плевенчани ще бъде на 31-ви срещу Гьотинген от 13.30 ч.

Петков напомни, че през зимата момчетата на Спартак играха на турнир в Сърбия, който по-скоро е бил опознавателен. Тогава плевенчани се класираха трети.

В края на януари догодина Спартак ще участва и на турнира от Европейската младежка баскетболна лига в Острава (Чехия).

