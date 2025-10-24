Дъщерята на Анчелоти: Татко се храни зле, облича се посредствено и не шофира добре

Дъщерята на Карло Анчелоти - Катя, даде откровено интервю за италианското издание “Кориеде дела Сера”, в което разказа за силната връзка с баща си. Тя го описва като “един обикновен човек, който се храни зле, облича се посредствено, не шофира добре и никога не ме слуша“.

Въпреки че последното е чертата, която най-малко харесва у него, Катя потвърждава, че никога не е виждала татко си ядосан.

„Брат ми Давиде и съпругът ми Мино говорят за пристъпи на лудост – една версия на татко, която не познавам“, признава дъщерята на Анчелоти, която споделя, че фамилното ѝ име не е бреме за нея. За брат ѝ обаче е било.

„Давиде получи много критики, когато започна да работи като треньор с баща си. Мисля, че за него беше по-трудно, отколкото за другите, именно защото винаги го сочеха с пръст. Сега той работи сам като треньор на Ботафого и също е в Бразилия. Дразни ме, че говорят за него, а не за други синове, чиито бащи също са треньори. На Пиоли, например“, изтъква тя.

Катя Анчелоти продължава да живее в Мадрид и твърди, че ходи на „Бернабеу“ винаги, когато може, въпреки че новите ѝ отбори са Ботафого и Бразилия. „Въпреки това истинската ми страст е Милан. Видяхте ли Модрич? Дете на 40 години“, отсича тя.

„Баща ми казва, че в Бразилия се чувства сякаш се е върнал назад във времето. Бразилия има играчи, които се състезават в някои от най-важните футболни лиги в Европа, но когато се върнат в страната си, усещат силата на своите корени. Нямат търпение да тренират, не стават от масата веднага след хранене, не са залепени за телефоните си... Това е нещо, което баща ми харесва“, разкрива дъщерята на италианеца.

Тя потвърждава, че никога не е чувала негативен коментар за него, въпреки че Гатузо, откакто го замени в Наполи, не му е говорил повече: „Да се надяваме, че Италия ще отиде на Световното първенство и че финалът от 1994 г. ще се повтори. Баща ми беше помощник на Саки. А къде е бил Гатузо?“

